Polkadot (DOT) 1 Haftada Yüzde 75 Arttı: Sırada 20 Dolar mı Var?

Analiste göre Polkadot’un günlük grafiği, 2020’nin son çeyreği boyunca tamamlanmış bir dip yapısı gösterdi. O zamandan beri 4.55 seviyesinde güzel bir destek/direnç değişimi gerçekleşti ve bu da daha fazla yükselişe yol açtı. Bu yukarı yönlü hareket, 10 dolarlık büyük bir ralli ile başladı; ardından destek için tutulan talep (gri ile gösteriliyor) ve Fibonacci uzantısı kullanılarak yeni seviyeler tanımlanabildi.

Analistin paylaştığı grafikte de görüldüğü gibi bu bölgelerden biri 14,25-14,75 dolar, ikinciis ise 16-17 dolarda bulunuyor.

Polkadot yatırımcıları için şu anda birincil sorun, DOT’un mevcut yükselişini bitirip bitirmediği. Eğer bitirmişse destek/direnç dönüşleri için ilgi alanları 0.35-0.382 ve 0.618-0.65 Fibonacci seviyelerinde bulunuyor. Analiste göre bu Fibonacci seviyeleri genellikle bu tür düzeltmelerin potansiyel olarak rotayı tersine çevireceğini tahmin etmek için kullanılır. Polkadot’un durumunda bunlar önceki destek veya direnç seviyelerine; yani 13 dolar ve 10.50 dolar alanlarına büyük ölçüde uyuyor. Yatırımcıların potansiyel dip satın alma fırsatlarını izlemesi gereken yer de burası.

Van de Poppe için Polkadot bir kez daha, büyük bir olasılıkla yalnızca Bitcoin önemli ölçüde düşmeye başladığında düzelecek. Aksi takdirde, Polkadot ve diğer birçok altcoin şu anda daha fazla yükseliş için iyi bir konumda. Bununla birlikte bir düzeltme meydana gelirse ve Polkadot dibe vurursa, bir sonraki hareket için grafiklerde yeni ilgi seviyeleri tanımlanabilir.Bu durumda Polkadot, yılın bir sonraki aşamasında 23-24 dolara ve ardından muhtemelen 32-35 dolara yükselmeye devam edebilir.

Analiste göre 2 saatlik grafik yoğun bir yükseliş trendi gösteriyor, ancak bu rallinin devam etmesi için bazı kritik seviyelerin tutulması gerekiyor. Bu durumda, 15 dolarlık bir önceki yüksek seviyenin desteği sürdürmesi gerekiyor. Bu alan tutarsa, Polkadot için 20 dolar görülebilir, hatta daha yüksek bir ralli gerçekleşebilir.

Destek için 15 dolarlık alanın tutulamaması ve önemli bir düzeltme de olasılıklar arasında. Destek için analistin belirttiği bir sonraki alanlar %30-40’lık bir düzeltme anlamına gelen 12 dolar, 10.75-11.25 dolar. Ancak Michael van de Poppe son olarak şunları söylüyor: