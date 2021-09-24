Polis Bakım ve Yardım Sandığının toplam karı 305 milyon liraya ulaştı

Polis Bakım ve Yardım Sandığının fon gelirlerinin 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon liraya yükselmesinin yanı sıra toplam karı ise 305 milyon liraya ulaştı.

Covid-19 salgın sürecinde POLSAN tarihinin en yüksek karını ve ortaklara dağıtılan temettü oranını elde etti. Dinamik fon yönetiminin öneminin belirginleştiği bu dönemde, POLSAN fon ve portföy yönetiminde yeni bir yapı ve strateji oluşturdu. Bunun sonucunda fon gelirleri 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL’ye çıktı. POLSAN Bağlı Ortaklık ve İştirakleri 2020’de kara geçti. Bu dönemde POLSAN Şirketleri 84 milyon lira kar elde ederken, POLSAN’ın toplam karı 305 milyon lira olarak kayda geçti. POLSAN son 2 yılda yüzde 49’luk varlık artışı ile değerini 2.1 milyar liraya çıkarttı.

Yeni nesil yatırım olan girişim sermayesi yatırımları yapmaya başlayan POLSAN, bir çok sektörde ve yüksek teknoloji, yapay zekâ gibi alanlarda çok sayıda şirkete yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu faaliyet döneminde iki önemli şirket kurularak POLSAN’a kazandırıldı: Biyometrik Kimliklendirme alanında Türkiye’nin ilk ve tek yerli sistemini üreten BİYOTEKSAN, Havelsan ile yüzde 50 ortaklıkla kuruldu. Kamu ve özel sektöre teknolojik altyapı çözümleri sağlayan entegratör olarak POLİEN de sermayesinin tamamı POLSAN’a ait olmak üzere bu dönemde faaliyete geçti.