Piyasaların gözü PPK'da

Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 8,1120'den işlem gördü.

Euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,7080'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,1890'dan satıldı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1960'tan alıcı buldu.

Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan bültende, “Piyasalar yurtiçinden gelen Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi ekonomik verilerini takip etti. TÜİK’in açıklamasına göre Şubat ayında Perakende Satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış yaşandı. Yine TÜİK’in açıklamasına göre sanayi üretimi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 8,8 oranında arttı. Bu veri ile birlikte sanayi üretiminde yıllık büyüme 9. Ayda da devam etti. Aylık bazda baktığımızda ise sanayi üretimi yüzde 0,1 oranında artış yaşandığı görülüyor. Gelen veri beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip edildi. Gelen veri beklentileri aştı ve Mart ayında yaklaşık olarak son 8,5 yılın en güçlü artışını gerçekleştirdi. Buna göre ABD’de tüketici fiyatları Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 oranında arttı. Yıllık bazda ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında artış yaşandı. Veri ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları hız kazandı. Haftanın üçüncü işlem gününe girerken piyasalar tamamen gözünü yarın gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu toplantı sonrasında verilen karar ve açıklamalar TL varlıklarında volatiliteyi sert etkileyecektir. USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde 8,21199 – 8,30299 – 8,40438 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 8,00130 – 7,85217 – 7,70128 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir” denildi.

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan forex bülteninde, "Parite 1.19 Üzerinde Tutunuyor” diye dikkat çekilirken, analizin tamamı şu şekilde:

Dün EURUSD paritesi yükselişine devam ederek 1,1948 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. USDTRY hafif de olsa geri çekilmeye devam ederek 8,1112’den günü tamamladı. Ons altın önceki günkü düşüşün tamamını geri alarak 1745 dolar düzeyinden kapandı. Gün içinde açıklanan verilere göre İngiltere’de GSYİH yıllık bazda beklentilerden kötü gelerek -%7,8 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi ise beklentilerden iyi gelerek %1 artış kaydetti. İmalat üretimi de aynı şekilde %1,3 artış gösterdi. Bununla birlikte Alman ZEW endeksi beklentilerin aksine 70,7 seviyesine geriledi. Bunun yanı sıra ABD’de TÜFE aylık bazda %0,6, yıllık bazda %2,6 artış kaydetti. Citigroup, TCMB’deki başkan değişikliğinden sonraki ekonomik ortamı değerlendirerek Türkiye için enflasyon beklentisini yukarı yönlü güncellerken, büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan’ın ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Kapanma önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri güncellenirken, eğitimden yeme içme sektörüne kadar birçok alanda da yeni önlemler açıklandı. Günlük vaka sayısı ise 59 binin üzerinde açıklandı. Günü düşüşle tamamlayan Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 8.0685 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 7,9525 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 8,1367 üzerindeki fiyatlamalarında ise 8,1943 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.