Piyasalardaki son durum ne?

Fed Başkanı Powell’ın enflasyona ilişkin rahatlatıcı mesajları piyasalarda pozitif karşılık buldu. Fed’in enflasyon karşısında ‘korkusuz’ duruşu ve gevşek para politikası ile ekonomik aktivitede kazanılan ivme iyimserliğin korunmasına neden oluyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle de ABD on yıllık tahvil faizinin %1,61'lere kadar gerilediği gözlendi. Dünya genelinde aşılanma ve korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının küresel görünüm için kritik olmaya devam ettiği de vurgulanıyor. Ülkede de artan vaka sayıları yakından takip ediliyor. İç gelişmelerin yanı sıra bugün TCMB’nin enflasyon beklentisi öne çıkacak

Hisse piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir hava eserken, dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında 1.430 seviyesini test etmesinin ardından alımların zayıflamasıyla geri çekildi ve günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 1416,5 puanda tamamladı. ABD'de S&P 500 endeksi günü yeni rekor seviyelerden tamamlarken, Amerika vadelileri ise hafif yukarıda işlem görüyor. ABD'nin 7 Çinli teknoloji şirketini kara listeye almasıyla Asya piyasalarında genel olarak düşüşler görüldü. Avrupa piyasalarında da dün Powell'ın açıklamaları ardından güne pozitif başlangıç bekleniyor.

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı Asya borsaları, Japonya hariç geriledi

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, martın son haftasından beri 1.390-1.440 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, dün de bu bandın dışına çıkamadı. BIST 100 endeksi, dün banka hisselerindeki negatif seyrin etkisiyle yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, yukarı yönlü tepkinin güçlenmesi için 1.430 seviyesinin kırılması gerektiği belirtilirken, bu direnç dünkü denemede de kırılamadı. Bu açıdan bu seviyenin altında kapanış negatif görülmeye devam ederken, satışların derinleşmemesi için de aşağıda 1.400 seviyesi korunmalı olarak dikkat çekiliyor. Aşağı yönlü 1.400 kırıldığı takdirde 1.385 ve 1.370 destekleri yeniden gündeme gelebilir diye belirten analistler, 1.430'un yukarı kırılması halinde de 1.440-1.450 dirençlerinin yeniden hedeflenebileceğini hatırlatıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise Merkez Bankası'nda 15 Nisan PPK öncesi öne çıkan TCMB mart ayı beklenti anketi olacak. Veri 10.00'da açıklanacak. Yurt dışında da 10.30'da İngiltere'den mart ayı konut fiyat endeksi ve 15.30'da ABD'den mart ayı ÜFE gelecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.413,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,37 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.413,18 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile sigorta oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmalar artarken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade eden Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Bu haftaya kadar enflasyon endişeleri ile yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi. ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 744 bine yükselerek beklentileri aştı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artarak 4.097 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxdord Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu açıkladı. İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) da benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Aşılama konusundaki endişelerin azalmasıyla dün pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi. Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bu gelişmelerin ardından Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 6.995 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artışla 29.768 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,24 artışla 109,5 seviyesinde dengelendi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 azalarak 3.131 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 3.450 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 düşüşle 28.678 puandan kapanış yaptı. Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yatay seyirle 49.740 puanda seyrediyor.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 436,31 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 15.170 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 azalışla 6.927 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 8.598 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 6.169 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 primle 24.622 puanda bulunuyor.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1520 liradan, euro 9,7040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,1500 liradan alınan dolar, 8,1520 liradan satıldı. 9,7020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,7040 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1530 lira, euronun satış fiyatı ise 9,7170 lira olmuştu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 8,12-8,18 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1414 seviyesinden tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,1590 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL yatay seyirle 9,7050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 11,1750'den satılıyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip korona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 92,2 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 8,10-8,20 bandındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

EMTİA PİYASASI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 63,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzındaki artış ile ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesiyle karışık seyir izliyor.

ABD doları endeksinde dün yaşanan düşüş dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısa vadede sınırladı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da aldığı mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı arz fazlası endişelerini besleyerek fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yürütülen müzakereler çerçevesinde OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran'da bazı yaptırımların kaldırılmasıyla petrol arzının yükseleceği endişesi de fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Uluslararası Para Fonu'nun, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltmesiyle oluşan daha güçlü ekonomik büyüme beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Yatırımcılar her ne kadar ekonomik toparlanma hız kazandıkça ve talep arttıkça küresel petrol stoklarının azalmaya devam edeceği konusunda iyimser olsalar da dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararları piyasaları etkiliyor.

Piyasalar, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisinin beklenenden zor giderilebileceği, mutant virüslere karşı mücadelenin uzayabileceği ve aşılama çalışmalarının planlananın gerisinde kaldığı gibi etmenleri fiyatlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,14 ile 63,43 dolar aralığının direnç, 62,85 ile 62,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 455-462 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 459,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 458 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.746 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.

VADELİ PİYASA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.457 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.454,50, en yüksek 1.460,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 1.457,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.457,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, küresel piyasalarda ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.440 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.