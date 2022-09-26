Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'ten yüzde 12'e indirmişti. TCMB'nin faiz indirimi sonrası 18,40'la rekor kıran dolar yeni haftaya da 14,4392 TL ile tarihi zirvede başladı. Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 TL civarında seyrediyordu. Dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,43 TL'den, Euro 17,78 TL'den, Sterlin ise 19,47 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.636 Dolar'dan, Gram altın 969 TL'den, Çeyrek altın 1.558 TL'den, Cumhuriyet altını 6.413 TL'den, Gümüş ise 10,97 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 18.772 Dolar'dan, Ethereum ise 1.290 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 84,61 Dolar'dan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun şubat ayından itibaren makul düzeylere indirileceğini söyledi.

"Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. " açıklamasında bulunan Erdoğan, kamu bankaları ve yatırımcıları düşük faizle yatırım yapmaya davet etti.