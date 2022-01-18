Piyasalarda son durum ne? Dolar, Euro ve altın ne kadar oldu?

Döviz ve emtia piyasaları Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdıktan sonra iktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara verirken, piyasalardaki kritik seviyedeki yatay seyir devam ediyor.

Hafta genelinde yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Piyasalar kurumsal yatırımcılar için dövizden TL'ye geçiş için getirilen vergi muafiyetini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararını izliyor. Reuters'a göre; TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı.

Türkiye'nin dış borcu açıklandı! Korkutan yükseliş

Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu %8,6 oranında artarak 124,1 milyar dolar oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,45 TL'den, Euro 15,36 TL'den, Sterlin ise 18,39 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.818 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 779/787, çeyrek altın 1.264/1.291, Cumhuriyet altını ise 5.198/5.259 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,92 TL'den fiyatlanıyor.

Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,18 dolardan işlem görüyor. Dün 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 85,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 157 dolardan, Ethereum ise 3 bin 181 dolardan fiyatlanıyor.

En önemli gündem maddesi faiz kararı

TCMB'nin 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ise piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. PPK kararı öncesi ise bugün Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin bütçe verileri takip edilecek.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor. Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre, yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 42.5, Şubat'ta yüzde 45,5 ve Mart'ta yüzde 47 olarak şekillendi.