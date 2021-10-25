Piyasalarda neler oluyor? Dolar 9,85'i, gram altın 562 TL'yi de gördü

Geçtiğimiz günlerde politika faizinin 200 baz indirilmesiyle dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi çıkmıştı. Tekrar 9,60 seviyelerine gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından yine sert bir yükseliş gördü.

Türk Lirası dün gece Asya piyasalarında dolar karşısında büyük değer kaybetti. Gece saat 01.26 itibariyle dolar, 9,81'e ulaşırken ilerleyen dakikalarda 9,85'i de gördü.

Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Dolar karşısında eriyen Türk Lirası, Asya piyaslarında Euro/TL kuru da 11.46 seviyesinden işlem gördü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,75 TL'den, Euro 11,37 TL'den, Sterlin ise 13,44 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,68 TL'den fiyatlanırken, onsu 1799 dolar olan altında, gram altın 558/563, çeyrek altın 905/925, Cumhuriyet altını ise 3.727/3.765 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 61 bin 813 dolar, Ethereum ise 4 bin 123 dolar seviyesinde

Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladıEkonomi

FAİZ KARARI SONRASI REKOR GELMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 200 bas puan indirmesi ile Türk Lirasındaki değer kaybı hızlanmış dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor kırmıştı.