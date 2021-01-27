banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü

Piyasalara analitik bakış

Yeni güne başlarken Asya Borsaları pozitif ağırlıklı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,27 ekside. Dolar/TL 7,3525’den, Euro/TL ise 8,9465 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 90,19 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,2162 sınırında. Yükselişe geçen Brent tipi petrolün varili 56,01 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Powell’dan bugünkü açıklamalarında varlık alım programının azaltılmayacağına dair beklenen açıklama altının destek bulmasını sağlayabilir. Teşvik paketine dair belirsizlik ise altın fiyatlarının zayıf seyretmesine neden oldu. Altının onsu 1.850 dolar, gramı ise 437 TL seviyesinde.

Ekonomi 27.01.2021, 13:36
2
Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Güne ekside 1.538 puandan başlayan BİST100 Endeksi, sabah saatlerinde 1.517 seviyesine kadar gerilerken öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçmesiyle 1549 seviyesini test etmesinin ardından bu seviyelerde kalıcı olamayarak günü %0,27 düşüşle 1.536 puandan tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %14,67 seviyesinde sabit kalırken, 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan artarak %13,36 seviyesine yükseldi. Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL 7,33-7,43, Euro/TL ise 8,91-9,02 bandında seyretti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 319,3 seviyesinden işlem görüyor.

ABD hisse senetleri piyasası, teşvik paketi belirsizlikleri ve artan salgın kaynaklı endişeler ile ekside tamamladı. Kapanışta Dow Jones %0,07 düşüşle 30.937 puana, S&P500 %0,15 azalışla 3.850 puana, Nasdaq %0,07 düşüşle 13.626 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise seansı artıda tamamladı.

İngiltere’de işsizlik oranı 2020 yılı Kasım ayında %5 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl %5,5 ve 2022'de %4,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

ABD’de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ocak ayında -17,5 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan bir başka veriye göre S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları 2020 yılı kasım ayında %1,1 seviyesine gerilerken yıllık bazda ise %9,5 seviyesine yükseldi. ABD’de CB tüketici güven endeksi ise ocakta 0,7 puan artarak 89,3 seviyesine yükseldi.

 

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsaları pozitif ağırlıklı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,27 ekside. Dolar/TL 7,3525’den, Euro/TL ise 8,9465 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 90,19 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,2162 sınırında. Yükselişe geçen Brent tipi petrolün varili 56,01 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Powell’dan bugünkü açıklamalarında varlık alım programının azaltılmayacağına dair beklenen açıklama altının destek bulmasını sağlayabilir. Teşvik paketine dair belirsizlik ise altın fiyatlarının zayıf seyretmesine neden oldu. Altının onsu 1.850 dolar, gramı ise 437 TL seviyesinde.

Bugün piyasaların odağında ABD’de Fed’in faiz kararı olurken yurt içinde önemli bir haber akışı bulunmuyor.

 

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

13,04x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %39,4 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla  %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi.

Aralık ayında %1,25 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Ocak ayında %1,35, Şubat ayında %0,69, 2021 yılı sonunda %11,15 ve 12 ay sonrasında %10,53 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2021 sonunda 8,09, 12 ay sonrasında ise 8,16 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2021 sonunda 24,0 milyar dolar, 2022 yılında ise 22,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %3,9 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17, 3 ay sonrasında %17, 6 ay sonrasında %15,92 ve 12 ay sonrasında ise %13,28 olması beklenmektedir. Hali hazırda %14,67 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,3 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13