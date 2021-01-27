Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Güne ekside 1.538 puandan başlayan BİST100 Endeksi, sabah saatlerinde 1.517 seviyesine kadar gerilerken öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçmesiyle 1549 seviyesini test etmesinin ardından bu seviyelerde kalıcı olamayarak günü %0,27 düşüşle 1.536 puandan tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %14,67 seviyesinde sabit kalırken, 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan artarak %13,36 seviyesine yükseldi. Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL 7,33-7,43, Euro/TL ise 8,91-9,02 bandında seyretti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 319,3 seviyesinden işlem görüyor.

ABD hisse senetleri piyasası, teşvik paketi belirsizlikleri ve artan salgın kaynaklı endişeler ile ekside tamamladı. Kapanışta Dow Jones %0,07 düşüşle 30.937 puana, S&P500 %0,15 azalışla 3.850 puana, Nasdaq %0,07 düşüşle 13.626 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise seansı artıda tamamladı.

İngiltere’de işsizlik oranı 2020 yılı Kasım ayında %5 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonominin bu yıl %5,5 ve 2022'de %4,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

ABD’de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ocak ayında -17,5 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan bir başka veriye göre S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları 2020 yılı kasım ayında %1,1 seviyesine gerilerken yıllık bazda ise %9,5 seviyesine yükseldi. ABD’de CB tüketici güven endeksi ise ocakta 0,7 puan artarak 89,3 seviyesine yükseldi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsaları pozitif ağırlıklı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,27 ekside. Dolar/TL 7,3525’den, Euro/TL ise 8,9465 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 90,19 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,2162 sınırında. Yükselişe geçen Brent tipi petrolün varili 56,01 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Powell’dan bugünkü açıklamalarında varlık alım programının azaltılmayacağına dair beklenen açıklama altının destek bulmasını sağlayabilir. Teşvik paketine dair belirsizlik ise altın fiyatlarının zayıf seyretmesine neden oldu. Altının onsu 1.850 dolar, gramı ise 437 TL seviyesinde.

Bugün piyasaların odağında ABD’de Fed’in faiz kararı olurken yurt içinde önemli bir haber akışı bulunmuyor.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

13,04x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %39,4 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi.

Aralık ayında %1,25 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Ocak ayında %1,35, Şubat ayında %0,69, 2021 yılı sonunda %11,15 ve 12 ay sonrasında %10,53 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2021 sonunda 8,09, 12 ay sonrasında ise 8,16 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2021 sonunda 24,0 milyar dolar, 2022 yılında ise 22,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %3,9 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17, 3 ay sonrasında %17, 6 ay sonrasında %15,92 ve 12 ay sonrasında ise %13,28 olması beklenmektedir. Hali hazırda %14,67 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,3 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.