Piyasalar haftayı nasıl sürdürüyor? Beklentiler neler?
Korona virüs vaka sayısı toplamda 40 milyonu geçse de özellikle Pfizer’dan gelen açıklamanın ardından Kasım ayında aşının çıkabileceğine ilişkin umutların artması ve ABD’de mali teşvik paketine yönelik beklentilerin korunuyor olması piyasaların haftaya güçlü sayılabilecek bir başlangıç yapmasını sağladı. Ancak teşvik paketi konusundaki haber akışının sıklıkla değişiyor olması ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin uzlaşma için Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik sürenin bugün dolacak olması piyasaları temkinli bir bekleyişe itiyor. Dün taraflar arasındaki anlaşmazlığın yüksek kalmaya devam ettiğine yönelik haberler ABD borsalarının günü belirgin şekilde satıcılı kapatmasına neden olurken Pelosi ve Mnuchin’in yaptıkları görüşmede fikir ayrılıklarını azalttıklarının belirtilmesi ve iki ismin bugün de görüşecek olması ise Asya piyasalarında olmasa bile ABD vadeli işlem kontratlarında kısmen daha ılımlı bir eğilim görmemizi sağlıyor.
|
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul yeniden 1200 puanın üzerinde. Son dönemde özellikle bankacılık sektöründeki toparlanma ile birlikte istikrarlı bir şekilde değer kazanma eğilimi sergileyen BIST-100 endeksi Temmuz ayı sonundan bu yana ilk kez 1200 puanın üzerini test etmeyi başardı. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi endeksin teknik görünümünü oldukça pozitif bulmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda son bir aydaki yükseliş %8’i aşmış olsa da değer kazanma eğiliminin korunduğunu düşünüyoruz. Özellikle PPK toplantısından faiz artırımı kararı çıkabileceğine ilişkin beklentilerin ve bilançoların verebileceği olası desteğin iyimserliğin korunmasına katkı verebileceğine inanıyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD yönünü yukarı çevirdi. Haber akışı karışık olsa da ABD’de teşvik paketi beklentilerinin canlı kalmaya devam etmesi doların küresel ölçekte zayıf bir performans sergilemesine neden olurken bu durum EUR/USD’nin yukarı yönlü hareket etmesini kolaylaştırıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için 1,1830 ve 1,1870 dirençlerinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyelerin aşılıp aşılamayacağında ise Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik sürenin dolmasına saatler kala özellikle teşvik paketinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağının belirleyici olacağını düşünüyoruz.
TL PPK toplantısı öncesinde iyimser seyrediyor. Küresel risk iştahının güçlü seyrediyor oluşu gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün dolar karşısında ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlarken USD/TL’nin 7,90’ın altını test ettiğini görüyoruz. Fonlama maliyetinin mevcut seyri TCMB’nin bir kez daha faiz artırımına gidebileceğine yönelik güçlü sinyaller verirken bunun gerçekleşmesi durumunda gerek reel faizin pozitife dönmesi gerekse GLP’nin gelebileceği seviyelerin TCMB’nin hareket alanını genişletecek olması TL’nin kırılganlığının daha da azalmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda hafta içinde kurun aşağı yönlü denemelerine devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın teşvik beklentileri ile güç toplamaya çalışıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin mali teşvik paketinde uzlaşma için Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik sürenin bugün dolacak olması gözleri tamamen haber akışına çevirmiş durumda. Dolar endeksinin güç kaybetmesine neden olan bu durumun değerli metallerin ise destek bulmasını kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu kapsamda altının ons fiyatı dün 1920 dolar sınırına kadar yaklaştı. Ancak ara bir direnç olarak gördüğümüz bu seviyenin aşılamaması ile teknik görünümü değişmiş değil. Teşvik paketinden gelecek haber akışının yanında teknik tarafta yukarıda 1920 ve 1935 dolar, aşağıda ise 1900 ve 1883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3