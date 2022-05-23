Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 15,9590 liradan, euro ise 16,9240 liradan haftaya başladı. Sterlin de 20,08 TL'den işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 15,9570 liradan alınan dolar 15,9590 liradan, 16,9220 liradan alınan euro ise 16,9240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 15,88 liradan, euro ise 16,78 liradan satılmıştı.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.855 Dolar'dan, Gram altın 951/952 TL'den, Çeyrek altın 1.529/1.530 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.295/6.296 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,27 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 407 dolar, Ethereum ise 2 bin 46 dolardan işlem görüyor.