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Piyasalar güne nasıl başladı?

Dolar/TL kuru bu sabah saatleri itibarıyla 6,01-6,02 aralığında hareket ediyor. İdlib gerilimi, piyasaların takip ettiği öncelikli konu olmayı sürdürüyor.

Piyasalar güne nasıl başladı?

Dolar/TL kuru bu sabah saatleri itibarıyla 6,01-6,02 aralığında hareket ediyor. İdlib gerilimi, piyasaların takip ettiği öncelikli konu olmayı sürdürüyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:39
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Piyasalar güne nasıl başladı?

Dün 6,05 ile son sekiz ayın zirvesine çıkan dolar/TL, bu sabah 08.18 itibarıyla 6,02 seviyelerinde hareket ediyor. Avro/TL kuru ise 6,56-6,58 aralığında yer alıyor.

DOLAR: 6.0254 (%0.16)

EURO: 6.5805 (%0.15)

ALTIN: 303.235 (%-0.06)

Bloomberg, kamu bankalarının yüksek miktarda dolar satarak kurun yükselişini durdurmaya çalıştığını yazarken, İdlib’de artam gerilim piyasaların takip edeceği temel başlık olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün İdlib’de atılacak adımlarla ilgili açıklamaları da piyasaların yakından takip edeceği konular arasında.

Capital Economics’den Jason Tuvey dün Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığının gittikçe arttığına dikkat çekerek, “jeopolitik tansiyonun daha da tırmanmaya devam edeceğinden endişeli” olduklarını söyledi.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri BDDK adımı sonrası yüzde 75’e kadar yükseldi. Ancak gecelik faiz bu seviyelerde kalıcı olmadı. İlgili faiz 2019 ilk çeyrek sonunda kısa bir süre için yüzde 1,200’e kadar çıkmıştı.

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli işlemleri, Çin’de corona virüsü salgınında en kötü dönemin geride kaldığı umutlarıyla hafif yükselse de salgınla ilgili devam eden belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,12 düştü ancak diğer borsalar bu düşüşten etkilenmedi.

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