Piyasalar güne nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,18 TL'den başlayan Dolar TL 16,19 TL'den, 17,34 TL'den başlayan Euro 17,31 TL'den, 20,31 TL'den başlayan Sterlin ise 20,32 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,06 lira, avronun satış fiyatı ise 17,21 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.857 Dolar'dan, Gram altın 965/966 TL'den, Çeyrek altın 1.553/1.554 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.391/6.393 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,44 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 81 dolar, Ethereum ise 2 bin 6 dolardan işlem görüyor.