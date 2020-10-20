Piyasalar analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve seans boyunca bankacılık hisseleri öncülüğünde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %1,06 kazançla 1.205,4 puandan günü tamamladı. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 15 baz puan artarak %13,80’e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 23 baz puan azalarak %13,53 seviyesine geriledi. Haftaya 7,93 seviyesinden başlayan Dolar/TL, seans içinde 7,87 seviyesine kadar gevşedi. Euro/TL ise 9,22-9,32 aralığında işlem gördü. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 512,2 seviyesinden işlem görüyor.

ABD’de hisse senetleri, piyasaları pozitif başladıkları günü vaka sayılarındaki artış ve teşvik paketine dair belirsizliğin etkisiyle düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi %1,44 kayıpla 28.195 puana, S&P500 Endeksi %1,63 azalışla 3.427 puana ve Nasdaq Endeksi %1,65 düşüşle 11.479 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü kayıpla kapattı.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken, Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,28 artıda. Sabah saatlerinde Dolar/TL 7,90, Euro/TL 9,30 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 93,42 seviyesine gevşerken, Euro/Dolar paritesi 1,1770 sınırının üzerinde bulunuyor. Brent tipi petrol varili 42,56 dolardan, altının onsu 1.901,3 dolardan ve altının gramı 483 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

10,37x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %10,9 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primle beraber önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 16 Ocak’ta yapılan 2020 yılının ilk toplantısında 75, 19 Şubat’ta 50, planlı toplantısından 2 gün önce olağanüstü toplanarak 17 Mart’ta 100, 22 Nisan’da 100 ve 21 Mayıs’ta 50 baz puan indirim yaparak toplamda 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 25 Haziran, 23 Temmuz ve 20 Ağustos toplantılarında değişiklik yapmayarak haftalık repo faizini %8,25 seviyesinde bırakan Merkez 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti.

Eylül ayında %0,97 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Ekim ayında %1,62, Kasım ayında %0,75, 2020 yılı sonunda %11,76 ve 12 ay sonrasında %10,53 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2020 sonunda 7,90, 12 ay sonrasında ise 8,31 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2020 sonunda 28,2 milyar dolar, 2021 yılında ise 22 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2020 ve 2021’de sırasıyla -%0,8 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %11,64, 3 ay sonrasında %12,39, 6 ay sonrasında %12,07 ve 12 ay sonrasında ise %11,07 olması beklenmektedir. Hali hazırda %13,53 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %13,01 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

Karsan Otomotiv (KARSN; Haberin etkisi: Nötr)

Şirket daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğal gaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesine en iyi teklifi verdiğini duyurmuştu. İlgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale mercii tarafından sözleşme daveti şirkete iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Teknik Takip Listesi

13-20 Ekim dönemi için teknik takip listemizde ALBRK, KOZAL, TOASO, GOODY ve THYAO yer almaktadır. Destek ve dirençler 3. sayfadaki tablodadır.