Piyasadan haberler

DENCM, ANACM, SISE, TRKCM, SODA

Diğerlerinin yanı sıra Şirketin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

DENGE

Şirket Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının satışına yönelik görüşmeler 24.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketin A grubu imtiyazlı paylarının 1.900.000 adedinin Sn.Veysi Kaynak'a, 4.325.000 adedinin Sn.Erdal Kılıç'a satılması konusunda anlaşmaya varılmış, devir çalışmalarının başlanmasına karar verilmiştir.

DERIM

Şirket pay sahiplerinden Ümit ZAİM'e ait 200.000 ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 2.000.000 olmak üzere toplam 2.200.000 nominal adet Derimod Konfeksiyon Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. (DERIM) payları; Şirketin yeni finansman kaynağı için doğacak borçlarının teminatı olarak Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. lehine rehin edilmiştir.

DIRIT

Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O20 tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketin özkaynak alımı ve satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan Avanslar geri iade edilmiştir. Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur.

EKIZ

Şirket mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2'lik alana sahip Alsancak arazi ve binalarının, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde yer almaları dolayısıyla, şirkete daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi maksadıyla, bilançoda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmasına,toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

FENER

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.

HUBVC

Şirketin iştiraki Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş. 23.09.2020 tarihinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 69.661 TL'den 82.074 TL'ye çıkan Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'deki Şirketin sahip olduğu pay oranı %10,01 (önceki %11,79), olarak değişmiştir.Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.

MARTI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 05.12.2018 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket gayrimenkul portföyünde yer alan; Tekirova-Kemer/Antalya'da bulunan 412 parsel üzerinde yer alan Martı Myra Otel tesisin tahsis süresinin, 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 49 yıla uzatılması başvurusunun, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 04.12.2018 tarihinde yapıldığı belirtilmişti.Başvurunun kabul edilmesi ile 49 yıla süre uzatımına ilişkin olarak "Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik"in 11. maddesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20.02.2020 tarih, E. 166560 sayılı yazısı ile yine aynı Bakanlığın 12.05.2020 tarih, E. 338862 sayılı yazısı doğrultusunda 24.10.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 9.395.714 TL, 22.09.2020 tarihinde ödenmiş ve 2037 yılında bitecek tahsis süresinin ilgili Yönetmelik gereği 2069 yılına kadar uzatma hakkı kullanılmıştır.

MEGAP

Firma Adıyaman Besni fabrika yatırımı için WELLMADE ENTERPRISE CO., LTD 'den 2020 Aralık ayında teslim almak üzere vergiler hariç toplamda 4.453.600 TL tutarında 20 adet Yuvarlak Örme Makinası siparişi vermiştir. İstanbul Avcılar Örme Üretim Tesisinde kullanılmak üzere SAVA ÖRME MAKİNA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 'den bedeli Sermaye Artırımından elde edilen fon ile karşılanmak üzere toplam 1.140.000 TL tutarında 5 adet Yuvarlak Örme Makinası teslim alınmıştır.Yeni Yatırımlar kapsamında toplamda alınan Yuvarlak Örme Makinası 46 Adet olmuştur.

MGROS

Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklık Ramstore Kazakhstan LLC ("Ramstore Kazakistan") 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir.Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazaların olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir.Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımların değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir. 2017 yılında renove edilerek modernize edilen ve Almati'nin en merkezi ve işlek yerlerinden birinde yer alan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi alışverişin çekim noktası konumundadır

MNDRS

28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.Projenin Kasım (2020) ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.Proje'den sağlanacak kaynak Şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacak olup gayrimenkullerin satılması ve/veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelir Grup'un konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

NATEN

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır

ODAS

23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak iştirak Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortak lider olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

PEKGY

Gravesend hakkında KAP'ta yer alan bildirim

RTALB

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Max-Sure Markalı testin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.DMO ile yapılan anlaşmanın operasyonel büyüklüğü sebebi ile ürünün saha validasyon ve lojistik operasyon çalışmaları beklenenden uzun sürmüştür. Günlük ürün teslimleri gerçekleştirilmekte olup siparişlerin tamamı teslim edildiğinde siz değerli paydaşlar ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Şirketin faaliyetleri kesintisiz sürmektedir.

SASA

Daha önce kamuoyuna duyurduğu, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceğimiz PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirket ile Wood Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalanmıştır.

SISE, ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Şirketin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla 24.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştur.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 0,676152150432087'tir.

SODA,

SISE, ANACM, DENCM, TRKCM

Diğerlerinin yanı sıra Şirketin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

TATGD

02.08.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmış olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcılarla paylaşılacaktır.

TRKCM,

ANACM, DENCM, SISE, SODA

Şirketin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.