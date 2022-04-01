Petroleum Istanbul 2022, sektörün önemli buluşmasına ev sahipliği yaptı

Sektörün en önemli buluşma platformlarından Petroleum Istanbul 2022, yoğun katılım ile gerçekleşti. Sektörün içinde bulunduğu bu zorlu koşullarda, tüm paydaşların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, her koşulda yatırım yapmaya, ilerlemeye kesintisiz ve güçlü bir şekilde devam edecekleri açıklamasında bulundu.

15’inci Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum Istanbul 2022, 31 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Gas & Power Network, 4’üncü Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Petroleum Istanbul 2022’nin konferans bölümünde 3 günde düzenlenen 6 panelle sektördeki gelişmeler ele alındı. Pandemi koşulları ve önlemleri altında düzenlenen fuar, binlerce ziyaretçisi ve ilgili tüm paydaşlarının katılımıyla, yine sektörün en önemli buluşma platformlarından biri oldu. Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün liderlerinden biri olan Petrol Ofisi de, hem katılımcı hem de destekçi olarak bu önemli buluşmada yer aldı.

“İhtiyaç duyulan çok önemli bir buluşma platformu oldu”

Ulusal ve uluslararası boyutta sektörün tüm paydaşlarının fuarda buluştuğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petroleum sektörün beklediği en önemli organizasyonlardan birisi. Zira gerçek anlamda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren, en önemli buluşma platformu niteliği taşıyor. Bu sefer küresel pandemi nedeniyle yaşanan bir yıllık gecikme beklentileri daha da arttırmıştı. Ancak son dönemde yaşanan sıkıntılar, sektörümüzü zorlayan koşullar ile birlikte bu buluşma bir beklentiden öte çok önemli bir ihtiyaç haline gelmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı itibari ile dolar kurunda yaşanan hareketlenme, geçtiğimiz yıldan bu yana süregelen uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu belirsizlik ve güvenlik sorunları söz konusu. Sektörümüz açısından son dönemde üst üste yaşadığımız kusursuz fırtınalar, adeta bir kasırgaya dönüşmüş durumda. İşte tam da böyle bir ortamda fuar, ulusal, uluslararası, kamu, özel sektör, bayiler ve paydaşlar olmak üzere sektörümüzün tüm taraflarını üç gün süreyle buluşturdu. Sektörün tüm paydaşları fuar boyunca karşılıklı olarak sıkıntılar, çözüm yolları, yeni teknolojiler gibi birçok konuda bilgi alışverişinde bulundu. Petroleum Istanbul her zaman önemli bir platformdu. Ama bu kez çok daha değerli bir buluşma oldu, misyonunu daha da başarılı ve yararlı bir şekilde gerçekleştirdi” dedi.

“Her koşulda güçlü ve istikrarlı adımlarla ilerliyoruz”

Şirketlerinin çok önemli bir misyonla kurulduğunu hatırlatan Selim Şiper, “Şirketimiz; ilk günkü ruh ve felsefesi, liderlik misyonu ve tüm azameti ile en zorlu koşullarda dahi tüm faaliyetlerini kesintisiz ve başarılı olarak sürdürmeye, sektörüne örnek olmaya, ülkesine katkı sağlamaya devam ediyor. Güçlü adımlarla büyümeye yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi koşullarında da durmadık aksine bayi ağı olarak, pazar payı olarak büyüdük, liderliklerimizi sürdürdük, yatırımlarımızda herhangi bir duraksama olmadı. Yaşanan gündemlerden bağımsız olarak, koşullar ne olursa olsun işimizi en iyi şekilde yapmaya, güçlü adımlarla ilerlemeye, yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bayilerimiz ve bayi adaylarımızla topluca buluştuk”

Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, bu zorlu dönemde bayilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, “Şirket olarak sürekli sahada, bayilerimizle bir arada olan bir ekibiz. Buna karşın fuarda yüzlerce bayimizle aynı anda bir arada olmak, onlarla görüşmeler yapabilmek çok önemli. Birlik beraberlik ruhu taşıyan bir aile olarak, fuarda hem bayilerimiz hem de bayi adaylarımız ile fikir alışverişinde bulunabildik. Bu organizasyon sektör olarak, ülke olarak, dünya olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, aynı payda ve hedeflerle kenetlenmek, sıkıntılara karşı birlikte mücadele etmek için tam zamanında ve güzel bir fırsat oluşturdu. Sektörde ortaya çıkan kimi zorlukları, sıkıntıları da her zaman olduğu gibi karşılıklı iletişimlerle, kuracağımız diyaloglarla aşacağımıza olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

“Yenilenen MarketPlus konseptimiz öne çıktı”

Petroleum’a ve Petrol Ofisi standına gösterilen ilgiye de değinen Yiğit Meral, “Sektörün tüm paydaşlarının yanı sıra binlerce bayinin de katıldığı fuar yoğun ilgi gördü. Petrol Ofisi olarak yine bu yoğun ilginin odağında yer aldık. Fuarda en çok ilgi çeken konuların başında ise akaryakıt dışı satışlar oldu. Petrol Ofisi olarak MarketPlus konseptimizi öne çıkardık. Yenilenen tasarım ve içeriği ile MarketPlus konseptimizin yanı sıra özgün lezzetler sunduğumuz Kap Bi’ Tat markamız, Tchibo, Western Union, hepsiburada, Knorr, Lipton gibi alanlarında öne çıkan markalarla geliştirdiğimiz iş birliklerimiz, yenilenen sadakat programımız Positive Card ve Petrol Ofisi mobil uygulamamız da, ziyaretçilerimizin en çok ilgilendiği konular arasında yer aldı. Ayrıca, elektrikli araçlar için özel geliştirdiğimiz e-POwer ve istasyonlarımıza kurduğumuz güneş panelleri projemiz s-POwer markamızı da fuarda sergiledik” dedi.