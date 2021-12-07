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Petlas’tan "yakıt tasarrufu" için kış lastiği önerisi

- AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün:- "Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade ederek, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlıyor"- "Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar"

Ekonomi 07.12.2021, 14:30
Petlas’tan

İSTANBUL (AA) - AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade ederek, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlıyor." ifadesini kullandı.

Petlas’tan zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına ve kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları ve yılın ilk kar yağışlarıyla birlikte kış koşulları kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Uzmanlar, yurdun birçok yerinde kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisinin artarak süreceğini ifade ediyor. Bu yol koşullarında ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için kurallara uyum, araç hazırlığı ve kış lastiği kullanımı önem taşıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tebliğine göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobillerde ise, yasal zorunluluk kapsamında olmasa da kış lastiği kullanımını öneriliyor. Araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmeleri öneriliyor.

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde şimdiye kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan, lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas, ülke koşullarına uygun kış lastiklerini, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli işgücü ile geliştirip üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade ederek, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağladığını belirtti.

Kış lastiğinin soğuk ve karlı havalarda yolda kolaylık ve daha fazla yol güvenliği anlamına geldiğini aktaran Özürün, "Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar." ifadelerini kullandı.

- "Kışın kış lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir"

Erkal Özürün, kış lastiklerinin, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra, yakıt tasarrufu avantajı sunduğunu belirterek, "Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Petlas’ın yurt genelinde, yaklaşık 900 bayi ile hizmet verdiğini aktaran Özürün, bayilerinin tümünde, salgın tedbirleri dahilinde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü hizmetlerinin verildiğini belirtti. Özürün, dileyen müşterilerin, yaz lastikleri için Lastik Oteli hizmetinden de yararlanabileceği bilgisini paylaştı.

Özürün, kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir Üç Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti yan duvarında taşıyan lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Bu işaret lastiğinizin kış koşullarında yol güvenliği sağlayabildiğinin göstergesidir. Yaz lastikleri yerine dört mevsim lastikleri tercih ederken, sürüş şartları, bölgenin iklim ve performans ihtiyaçlarını göz önüne almak gerekir. Dört mevsim lastikler kar ve buzlanma gibi ağır kış koşulları ile çok sık karşılaşmıyorsanız tercih edilmelidir. Kar yağışında ise mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır."

#AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün #petlas
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