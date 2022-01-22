Perge Antik Kenti’nin ziyaretçi sayısı 2021 yılında yüzde yüz arttı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti’ni, 2021 yılında 71 bin 290 kişi ziyaret etti. 2020 yılında pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşayan Perge Antik Kenti, 2021 yılı ziyaretçi sayısındaki yüzde 100 artışla eski günlerine geri döndü.

Türkiye’nin önemli antik kentlerinin başında gelen ve geçmişi M.Ö. 3000’li yıllara dayanan Perge Antik Kenti, 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle en az ziyaretçinin ağırlandığı yıl olmuştu. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında 37 bin 957 ziyaretçi sayısında kalırken, 2021 yılında 71 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaştı.