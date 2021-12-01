Pegasus’tan cezasız bilet değişikliği hakkı

Pegasus Hava Yolları, 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıdığını açıkladı.

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu. Havayolu şirketinin misafirleri, seyahat planlarının değişmesi durumunda, son uçuş tarihi 29 Ekim 2022’ye kadar olmak koşuluyla ceza ödemeden biletlerini açığa alabiliyor ya da değiştirebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yalnızca tarifeli Pegasus seferleri için geçerli olan kampanya kapsamında, tüm bilet sınıflarında cezasız değişiklik ya da açığa alma hakkı bulunuyor. Bilet değişikliği yapılması durumunda, değişiklik yapılan uçuşun Taşıma Ücreti’ndeki kalemler ile ilk uçuşun Taşıma Ücreti’ndeki kalemler arasında ücret farkı var ise, her bir ücret farkı tahsil ediliyor. Kampanyaya katılım için, değişikliklerin uçuştan en az 24 saat önce yapılması gerekiyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri/tum-ucuslarda-cezasiz-degisiklik-hakki adresinden ulaşılabiliyor.