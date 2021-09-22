PASHA Bank’tan 25 milyon Amerikan Doları cinsinden tahvil ihracı

Son dönemde gerçekleştirdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçlarıyla da gündeme gelen PASHA Bank Türkiye, Azerbaycan Sermaye Piyasalarından 27 ay vadeli ve toplamda 25 milyon Amerikan Doları cinsinden iki adet tahvil ihracı ile uzun vadeli kaynak yaratmayı sürdürdü.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik yapan, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, 25 Milyon dolarlık yabancı para tahvil ihracı gerçekleştirdi. PASHA Capital’in aracılık ettiği 27 ay vadeli, toplamda 25 milyon Dolar tutarındaki ihraçlara bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra Azerbaycan bankalarından da katılım yüksek oldu.

Azerbaycan piyasalarında yabancı bir kuruluş olarak, kendi para birimi dışında para birimiyle tahvil ihraç eden ilk kuruluş olarak bir ilke imza atan PASHA Bank, 2017 yılından bu yana altı tanesi Dolar ve bir tanesi Euro olmak üzere toplam yedi adet yabancı para cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirerek bugüne kadar yaklaşık 115 milyon dolarlık bir kaynak sağlamış oldu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yatırımcılarla bir araya gelen PASHA Bank Türkiye, Bireysel ve kurumsal yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Four Seasons Hotel ’de gerçekleşen toplantıda, PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, Azerbaycanlı yatırımcılara Türkiye’ye ve PASHA Bank’a duydukları güven ve ihraçlarına gösterdikleri ilgi için teşekkür ederken, Türkiye’deki Sermaye Piyasalarındaki gelişmeleri ve bankanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerini anlatan bir sunum yapmıştı.