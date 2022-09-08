Pasaj Azerbaycan’da hizmete başladı

Sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj, bugün itibarıyla Azerbaycan’a hizmet vermeye başladı.

Dijital operatör Turkcell’in sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj, 8 Eylül’den itibaren Azerbaycan’dan sipariş almaya başladı. Turkcell güvencesiyle elektronik alışverişinin adresi olan Pasaj, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden anne-bebek-çocuk ürünlerine kadar onlarca kategoride binlerce ürünü çeşitli fırsat ve indirimlerle Azerbaycan’a ulaştıracak.

Özdal: “Azerbaycan’da da elektronik alışverişinin öncelikli adresi olmayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Toplumsal dönüşümün hızla yaşandığı ve ihtiyaçların değiştiği bu dönemde, Turkcell olarak çekim gücümüz ile müşterilerimizi hayata bağlamaya devam ediyoruz. Müşterilerimize Turkcell mağazalarımız, alternatif satış kanallarımız, online kanalımız, Turkcell uygulamamız, Turkcell Pasaj uygulamamız, fiber ve DSL çözüm merkezlerimiz ve kurumsal satış kanallarımızla müşteri odaklı hizmet ve çözümler sunuyoruz. Türkiye ve yurt dışı faaliyetlerimizde tedarik ağımızı direkt operasyonlarımızda olduğu gibi çevik, esnek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla ana iş süreçlerimizi, lojistik ve teknolojilerimizi bütünsel bir yaklaşım ile tedarikçilerimizden destek alarak yeniden yapılandırıyoruz. Son olarak Türkiye’nin pazaryeri Turkcell Pasaj’ı Azerbaycan’a açarak, ülkemizden sonra Azerbaycan’da da elektronik alışverişinin öncelikli adresi olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Pasaj’ın global pazarlardaki ağını genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Herkese açık pazaryeri

Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği Turkcell Pasaj’dan satın alınan ürünler, Turkcell Pasaj müşterilerine bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde, Azerbaycan’a ise 3 iş günü içerisinde teslim edilirken, aynı zamanda kolay iptal ve iade hakları da sunuluyor.

Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı doğa dostu ve dönüştürülebilir kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.