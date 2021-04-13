Paranın değeri düştükçe şirketlerin karı patlıyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, zayıf bir yenin faydalarına işaret ederek, üreticilere denizaşırı ülkelerde kazandıkları karların değerini şişirerek yardımcı olduğunu söyledi.

Kuroda, birçok Japon üreticinin artık yurtdışına yerel olarak sattıkları malları ürettiğini, bu da zayıf bir yenin ihracat hacmini geçmişte olduğu kadar artırmayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Kuroda, "Ancak zayıf bir yen Japonya için oldukça fazla olumlu. Çünkü şirketler denizaşırı ülkelerde büyük karlar elde ediyor ve yen cinsinden değerlerinin yükseldiğini görecek" dedi.

KUR BEKLENTİSİ 103

Bu arada, yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık dönemde USDJPY'yi 103 bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Fed'in 2024 yılına kadar faiz artırmasının beklenmediği belirtildi. Piyasanın ise o döneme kadar 3 faiz artırımı öngördüğünün altı çizildi.Değerlendirmede Japonya'nın yabancı tahvil alımlarında hızlanma görülmeyen ortamda yende spekülatif amaçlı kısa pozisyonların arttığına dikkat çekildi. Kuruluş, yenin dolara karşı uzun vadeli değerlemeler açısından ucuz göründüğüne de vurgu yaptı. Japonya'nın kendi aşı kampanyasının da hızlanması ile Japonya'nın ekonomik performasının ABD'ye yetişmeye başlayacağını kaydetti. USDJPY paritesi halihazırda 109,73 seviyesinde bulunuyor.