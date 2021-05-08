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(Özel) Organik deri sektörü bitince suni deriye geçtiler

Şanlıurfa’da 50 yıl organik deri işleyen baba oğul, sektör bitme noktasına gelince suni deriden yağmurluk yaparak istihdam sağlamayı başardı.

Ekonomi 08.05.2021, 14:24
(Özel) Organik deri sektörü bitince suni deriye geçtiler

Şanlıurfa’da 50 yıl organik deri işleyen baba oğul, sektör bitme noktasına gelince suni deriden yağmurluk yaparak istihdam sağlamayı başardı.

Şanlıurfa’da imalatı yapılan yağmurlukları görenler gözlerine inanamıyor. Keçecilik mesleğinden sonra Ahmet Karcı, 25 yıldır babasıyla birlikte çoban kabanı, branda, kurye motosiklet sürücülerine ve balıkçılar için suni deriden yağmurluk imalatı yapıyor. Uzun yılardır sürdürdüğü mesleği ile aile geçimini sağladığını belirten Karcı, mesleğe ilginin kalmadığını söyledi.

"Talep olmayınca arzı bitirdik"

Yıllar önce babası ile beraber organik deri işlediğini belirten 40 yaşındaki Ahmet Karcı, "Organik keçeye talep kalmayınca mecburen iş değişikliği yaptık. Şimdi suni deriden yağmurluk yapıyoruz. Babam emekli oldu ama bana yardım ediyor. Suni deriden yaptığımız yağmurlukları motosiklete binenler, Çobanlar ve kışın yağmurdan korunmak isteyenler giyiyor. Yağmurluk fiyatlarımız en ucuzu 30 en pahalısı 130 liraya takımını satıyoruz. Şanlıurfa’da bu işi sadece biz yapıyoruz. Kendimize ait orijinal bir fikir. Vatandaşlarımızı yağmurdan korumaya çalışıyoruz" dedi.

Suni deriden yapılmasına karşın yağmurlukları gayet şık durduğu görüntülere yansıdı.
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