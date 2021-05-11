(Özel) Online satışta zeytinyağı büyük ilgi görüyor

Tam kapanma süreciyle birlikte sağlıklı gıdaya ulaşımdaki talep artınca zeytinyağına olan ilgi de büyük oranda arttı. Zeytinyağı üreticileri ve satış noktaları online satışlara yetişmekte zaman zaman zorlanıyor. İnternetten sipariş verilen ürünler kargo ile tüm ülke çapında tüketiciye ulaştırılıyor.

Zeytin ve zeytinyağında önemli bir merkez olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde tam kapanma süreci ile birlikte zeytinyağı satış merkezlerinde tatlı bir telaş başladı. Özellikle yurt içinde online kanallar üzerinden gelen siparişler bölge esnafını sevindirdi. Günlük ortalama elli ile atmış arası sipariş aldıklarını belirten Zeytinyağı İşletmesi yetkilisi Efe Yıldırım, “Online alışveriş sitemizden günlük 50 - 60 kadar sipariş alıyoruz. Bu ürünlerimizi kargo ile Türkiye’nin her yerine ulaştırıyoruz” dedi.