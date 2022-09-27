Orta Karadeniz Turizm Çalıştayı Samsun’da

Orta Karadeniz’in turizm destinasyonunun masaya yatırıldığı çalıştay Türkiye’nin önde gelen turizmcilerinin ve protokol üyelerinin katılımıyla Samsun’da yapıldı.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Samsun, Ordu, Tokat, Sinop ve Amasya’nın turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, bu illerin cazibe merkezi haline getirilmesi için "Orta Karadeniz Turizm Çalıştayı" düzenledi. Samsun’un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde kürsüye gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “30 dakika ile 1,5 saatlik zaman dilimi içinde Amasya ile Tokat’ı da katarsak, 2 saatlik zaman dilimi içinde gidemeyeceğimiz yer yok. Samsun ilk adım kentidir. Dünyada Samsun’u tanımayan, Samsun’un dünya tarihindeki yerini bilmeyen, Türkiye tarihindeki yerini bilmeyen bir ülke yok. Öyle bir kentte yaşıyoruz. Karadeniz’in en güzel coğrafyasındayız. Bu coğrafyayı Türkiye’nin en büyük turizm yatırımcıları ile tanıtmak için sizi davet ettik. Akdeniz Bölgesi’nin 40-45 derece sıcaklığa çıktığı durumlarda Karadeniz turist bekliyor” dedi.

"Samsun çok büyük bir hedef kitleye hitap ediyor"

Turizmi geliştirmek için Samsun’da 15 kişilik kurul oluşturduklarını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Biz her konuda olduğu gibi turizm konusunda da profesyonel bir bakış açısıyla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz ‘ne gibi farklı şeyler yapmalıyız ki, buraya daha fazla misafirimiz gelsin’ sorusu üzerine durmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız neden Antalya’ya değil de Samsuna gelsin? Bu yüzden bugün yapılacak çalışmayı, profesyonellerin gözünden göreceğimiz için, çok fazla önemsiyoruz. Turizm geliştirme ajansın bir izdüşümü olacak şekilde Samsun’da 15 kişilik kurul oluşturduk. Onun üzerine çalışmalarımıza başladık ve bunlardan sonra diğer illerimizde de buna benzer kurumların kurulması için bakanlık talimatı geldi. Samsun çok büyük bir hedef kitleye hitap ediyor. Başta en iyi yaptığımız işlerden biri olan sağlık turizmi ve çok iyi altyapısına sahip olduğumuz spor turizmi önde geliyor" diye konuştu.

"Neyimiz var"

Protokol konuşmaların ardından panele geçildi. İlk olarak panelde konuşan turizmci Neşet Koçkar, "Kiminle konuşsak destinasyon deyince ’kum var deniz var’ diye başlıyor. Ama bir de rakiplerinize bakacaksınız. Dolayısıyla ilk olarak ‘neyimiz var’ diye soru sorarak başlayacağız. Coğrafi olarak avantajlarımız, dezavantajlarımız sorusuna cevap arayacağız. Sonrasında da ‘ne istiyoruz, nasıl bir şey istiyoruz’ sorularını alt alta koymamız gerekiyor. Mesela Dubai baştan oluşturulan bir destinasyondur. Ama Antalya var olanı düzenlemektir" şeklinde konuştu.

"Turist çekim merkezi"

Ardından konuşan turizmci Mehmet Mengü şunları söyledi:

"Karadeniz çok önemli bir yer bizim için. Bir destinasyonun oluşmasını konuşacaksak, literatür ve bilimsel araştırmalarda, ‘turist çekim merkezi’ adı altında ortak bir algıdan bahsedebiliriz. Bu çekim merkezine biraz daha detaylı bakarsak, daha coğrafi bir merkez olarak köy kasaba ve şehir gibi olabilir" ifadelerini kullandı.

"En önemli detaylardan biri ulaşım"

Panelde söz alan Burhanettin Sili, "Sürdürülebilirlik kapsamında, ortak akıl ve hareketle, ne yapmak istediğinizin tespiti ve buna hep beraber hareketlenebilmek önemlidir. Destinasyon olarak, çekim merkezi, cazibe merkezi ve aynı zamanda varış noktası önemlidir. Özellikle en önemli detaylardan biri olan ulaşımı, ‘Biz buraya gelmeleri için ne yapmalıyız?’ sorusunu bir tespit etmemiz lazım" sözlerine yer verdi.

Son olarak panelde konuşan Suat Özbek ise şunları söyledi:

"Bazen bir yerel yatırımcı hiç beklenmedik bir geri dönüş sağlar. O işçiliğin özetinde bir hikayeye, ürüne ihtiyacımız var. Ortaya koyduğumuzda karşılığını alabileceğimiz bir doneye ihtiyacımız var. İşin en başında iyi bir eğitime ihtiyaç var. Bu bir yola çıkış ve yolun sonunda aynı hedefe ulaşma bilinci olması gerekiyor."

Çalıştaya ayrıca Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Neslihan Hancıoğlu, ilçe belediye başkanları ve vekilleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile otel yöneticileri katıldı.