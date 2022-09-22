"Orman ürünleri ziyan olmasın" diye pelet fabrikası kurdu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ağaç kesimlerinin ardından geriye kalan ağaç parçalarının ziyan olmasına gönlü el vermeyen girişimci Bünyamin Şimşek, sıfırdan pelet fabrikası kurdu. Sıfırdan kurulan fabrikada biyoyakıt ürünleri üreten Şimşek kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan girişimci Bünyamin Şimşek kurduğu pelet fabrikasıyla orman ürünlerini biyoyakıta dönüştürüyor. Daha önce ormancılık yaptığını ve ihaleyle girdiği işler sonucunda kesilen ağaçların bazı bölümlerinin kullanılmayarak ziyan olduğunu söyleyen Şimşek, bu duruma gönlünün el vermediğini ve bu ürünleri değerlendirmek için sıfırdan pelet fabrikası kurduğunu ifade etti. Girişimci Bünyamin Şimşek, vatandaşların ormanlardan veya atölyelerinden arta kalan orman ürünlerini de belli bir ücret karşısında aldıklarını ve hem ekonomiye hem de geri dönüşüme katkı sağladıklarını dile getirdi. Zamanla üretim kapasitesini artıracak fabrika sahibi, bölgenin biyoyakıt ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

“Kesmiş olduğumuz ağaçların dalları, budakları ormanda kalıyor ve yok oluyor”

Biyoyakıtın bölgeye de çok büyük kazançları olacağını dile getiren Bünyamin Şimşek, “Birkaç yıl önce ben orman ihaleleri, çam ihaleleri aldığım zaman orman kesimlerinde şunu gördüm, kesmiş olduğumuz çam ağaçlarının dalı ve budağı ormanlarda kalıyor ve yok oluyor. Biz bunları üretime ve ekonomiye nasıl katarız, nasıl değerlendiririz diye düşündüm. Daha sonra yakın bir ilde ben bu pelet fabrikasını gördüm. Ordan almış olduğum tecrübelerle biz bunları biyoyakıt olarak, ürün olarak ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Biz atölyelerde atık kalan, kapaklar, talaşlar ve ormandan da kesilen ağaçların döküntülerini toplayıp belirli bir ücret karşılığında getiriyoruz. Atölyelerimizde bunlara işlem uygulayıp toz haline getirip pelet şekline çeviriyoruz. İleride kapasite artırımına gideceğiz bölgemize, köylümüze, halkımıza gerçekten çok büyük katkısı olacaktır. İnsanlarımız ormanlarda kalan artıklarını bundan sonra toplayıp araçlarıyla getirip, belirli bir ücret karşılığında bize verebilirler” dedi.