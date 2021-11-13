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Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından faizsiz olarak verilen kredi, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylülerinin refahını artırmayı ve kalkınmasını desteklemek için ailelere ve kooperatiflere son 3 yılda 35 milyon lira kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

Ekonomi 13.11.2021, 10:52
Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından faizsiz olarak verilen kredi, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylülerinin refahını artırmayı ve kalkınmasını desteklemek için ailelere ve kooperatiflere son 3 yılda 35 milyon lira kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince faizsiz olarak verilen "ORKÖY" kredileri, orman bölgesindeki köylülerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylüsüne, ORKÖY kredileri altında destek sağlanıyor. Son olarak Kastamonu’da merkeze bağlı Aşağıakça köyüne 5 adet traktör ile 2 tambur desteği verildi. Satın alınan traktör ve tamburlar, düzenlenen törenle teslim edildi.

“Son 3 yılda orman köylüsüne 35 milyon lira kredi desteği sağladık”

Tambur ve traktörlerin teslim törenine katılan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylüsüne ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak, “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılından itibaren orman köylümüzün orman envari üretimini iş gücü kapasitesini arttırmak için destekler yapıyoruz. Bu desteklerimizin başında ileri teknoloji ürünü traktör desteği yapıyoruz, bunun yanı sıra tambur desteği yapıyoruz. Son üç yıl içerisinde orman köylümüze bu bağlamda 35 milyon lira ORKÖY kredisi verdik. Bu 35 milyon lira kredinin 7 milyon lirası hibe olarak ödendi. 2 yıl ödemesiz, 3 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödemelerini bizlere yapacaklar. Bu yüzden Aşağı Akça köyünde 5 adet traktör, 2 adet tambur kredisi verdik. Köylümüze inşallah verdiğimiz bu iş makineleri ile sağlıklı, sıhhatli, hayırlı kazançlar elde etmelerini umut ediyoruz. Bu destekler bizler için çok önemli, son yıllarda ormanlarda çalışan insan gücü her geçen gün azalıyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. Bu sektöre de iş gücü ne yazık ki yeterince katılmıyor. Bizde işimizi daha hızlı bir şekilde, daha ergonomik şekilde, daha sağlıklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına daha uygun bir şekilde yapılabilmesi için orman köylümüzü bu şekilde destekliyoruz. İnşallah köylülerimiz, kazasız belasız yüksek kazanç elde ederek ormancılık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Hem kendi aile bütçelerine en güzel şekilde katkıda bulunurlar hem de devletin bu konudaki işlerini ve hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilirler diye düşünüyoruz. dedi.

“Önceden işimiz zordu, şimdi tambur ve traktör ile işlerimiz kolaylaşıyor”

Orman kesiminde zor şartlarda çalıştıklarını şu anda ise tambur ve traktör sayesinde işlerinin çok daha kolaylaştığını söyleyen Kastamonu Merkez Aşağıakça Köyü Muhtarı Hasan Gülük ise “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne kredi kullanmak için müracaatta bulunduk. Bizim ağaç kesimi yaptığımız ormanlarımız çok fazla engebeli. Bizlere tambur traktör lazım dedik. Onlarda bizlerin istediğini geri çevirmeyerek kabul ettiler. Şimdi tamburlarımızı ve traktörlerimizi teslim aldık. Bizim ormanlarımız çok engebeli. Ormandan 2 metre mal çekerken bunun için 150 metre halatı var. Bunu çekebilmek için tambur ile traktör gerekiyor. Onlar çekebiliyor. Eskiden işimiz zordu, şimdi bu tambur ve traktörler çift çeker olduğu için artık bizlerin işimizi kolaylaştırıyor. Rahta çalışabiliyoruz. Orman köylüsünün geçimi kesimden sağlanıyor. Bizler buradan geçimlerimizi sağlıyoruz. Bu yüzden bu destekleri de önemsiyoruz” diye konuştu.

“26 bin lirası hibe, 127 bin lire kredi desteği sağlandı”

Kendisine 26 bin lirası hibe olmak üzere 127 bin lira kredi desteği sağlandığını anlatan Umut Başak, “Bu desteklerden ötürü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, onlardan Allah razı olsun. Bizlere elinden gelen destekleri yaptılar. Önceden çalışma şartları çok zordu, şu an çalıştığımız arazi çok engebeli. Ormanda bazen tomruklar kalabiliyordu. Şu an ise istediğimiz gibi halatlarla, tambur veya traktör ile istediğimiz gibi alabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde çalışacağız inşallah. Bu yüzden bu desteklerinde devamını istiyoruz. Ben, 127 bin lira destek kullandım, devletimiz bu desteğin 26 bin lirasını hibe etti. Benim için çok avantajlı bir destek oldu, faizsiz bir şekilde ödeyeceğim. Bu desteklerin devamını da bekliyoruz devletimizden” şeklinde konuştu.

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