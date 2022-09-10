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Okula dönüş öncesi teknoloji ürünleri
Okula dönüş öncesi öğrenciler ve veliler için teknoloji ürünleri uygun seçeneklerle sunuldu.
Ekonomi 10.09.2022, 12:01
Okula dönüş öncesi öğrenciler ve veliler için teknoloji ürünleri uygun seçeneklerle sunuldu.
Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ‘Okula Dönüş Kampanyası’ başlattığını duyurdu. Bu doğrultuda Türk Telekom müşterileri, akıllı çocuk saatinden tablete, bluetooth kulaklıktan hoparlöre kadar birçok ürüne indirim ve taksit avantajıyla ulaşabilecek. Detaylı bilgiye şirketin mağazalarından, internet adresinden ve uygulamasından ulaşılabildiği bildirildi.
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|4
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|10
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|5
|10
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|5
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|P
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|10
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|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
|10
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|6
|9
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|6
|9
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|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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