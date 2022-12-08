Oğuzeli’de nar ekşisinin ardından nar suyu üretimine de başlandı

Oğuzeli Belediyesi, Narelim ismiyle markalaştırdığı nar ekşisinin ardından nar suyunun da üretimine başladı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, nar suyunu da markalaştıracaklarını ifade etti.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından üretilen nar ekşisi, ‘Narelim’ markası ile ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç yeni bir markanın müjdesini vererek nar suyunun da üretimine başladıklarını ve bu ürünün de markalaştırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Her yıl 400 ton civarında bir nar işlediklerini belirten Başkan Kılıç, özellikle katma değeri yüksek ürünler üretilmesini hedeflediklerini söyledi. Kılıç, bu işletmeyi hem İpekyolu Kalkınma Ajansı hem GAP Kırsal Kalkınma Ajansıyla birlikte Oğuzeli Belediyesi olarak yaptıklarını ifade ederek, yüzde 100 doğal ve katkısız meyve suyunun isminin de Narelim olacağını belirtti.

“Kurduğumuz Nar atölyemizde 4. yılımıza girdik”

Sait Kılıç, “Burası nar atölyesi dediğimiz Oğuzeli Hanım kardeşlerimizin burada yetişen coğrafi işaretli nardan elde ettikleri nar ekşisi, nar meyve suyu, nar marmelattı, nar reçeli gibi nardan üretilen nar işleme tesisidir. Burada diğer yöresel ürünlerle birlikte nar ekşisi üretiyoruz. Bu sene nar atölyemizin kuruluşunun 4. Yılı oldu. Burada Narelim markasıyla Türkiye’nin en kaliteli nar ekşisi üretiliyor” dedi.

“Her yıl 400 ton civarında bir nar işliyoruz”

Her yıl 400 ton civarında nar işlediklerini belirten Kılıç, “Bu senede nar meyve suyuna yüzde 100 doğal, organik, katkısız meyve suyu üretmeye başladık. Bu işletmeyi hem İpakyolu Kalkınma Ajansı hem GAP Kırsal Kalkınma Ajansımızla birlikte Oğuzeli Belediyesi olarak yaptık. Bu tabi ki buranın ekonomik değerine bir katkı yaptı. Burada üretilen narlarımız daha çok değerlendi. Katma değeri yüksek ürünlere dönüştü. Hem Türkiye’ye hem de dünya da tanınmaya başladı. Dolayısıyla vatandaşımızın bir birimden elde ettiği katma değer katlanarak devam etti. Her yıl 400 ton civarında bir nar işliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’te ilk olma özelliği taşıyor”

Bu tesisin Gaziantep’te bir ilk olduğunu ifade eden Kılıç, “Bu sene nar meyve suyuna başladık. Bu Gaziantep’te ilk olma özelliği taşıyor. Meyve suyunda üretim tesisi bir tek bizde var. İlk defa Gaziantep’te Oğuzeli’nde nar meyve suyunu üretiyoruz. Burada Allah’ın verdiği doğal nimetler güneş, su, topraktan gelen bir de becerikli hanımlarımızın elinde bu Türkiye’nin en kaliteli nar ekşisiyle birlikte en kaliteli nar meyve suyu olacağını iddia ediyoruz. Nar meyve suyunu Narelim ismi altında markalaştıracağız” diye konuştu.

Gıda Mühendisi Ertuğrul Karacan ise, vatandaşlardan bire bir organik narları alıp tane tane suyunu sıktıklarını, daha sonra yapılan işlemlerin ardından dolum tesislerine aldıklarını ifade ederek, içerisinde herhangi bir katkının olmadığını ve tamamen doğal olduğunu vurguladı.