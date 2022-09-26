No44, kullanılmış kotları geri dönüştürecek

Tekstil markası No44, eski giysileri tüketici sonrası ve sanayi sonrası atık karışımından oluşturulan yeni kotlara dönüştüreceğini duyurdu.

No44, sürdürülebilirlik ve döngüsellik çabalarına olan bağlılıklarına dair bir sonraki adımını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre marka, mevcut ürünler için daha fazla değer oluşturarak ve pamuk sürdürülebilirliğine dair "gerekli adımların atılması" konusunda üzerine düşeni yaparak tüketicilerle yeni bir şekilde bağ kurmayı hedefliyor. Bu projenin özünde insanların sevdikleri kotlarına ikinci bir hayat vermeye olan bağlılığı yatıyor. R-TWO programlarını kullanarak ISKO denim ile iş birliği içinde eski giysiler, tüketici sonrası ve sanayi sonrası atık karışımından oluşturulan yeni kotlara dönüştürülecek. Herkes projenin bir parçası olabilir ve kullanılmış kotlarını (herhangi bir marka, stil, kesim veya renkte) göndererek katılabilir. Şirket, yeni bir No44 kotta yüzde 20 indirim ve gelecekte yapılacak bir harcamada kullanılabilecek, sadakat programı aracılığıyla ödül puanları sunuyor. Proje, eski kotları yeni malzemelere dönüştürerek kullanılmış ürünler için yeni bir değer ve ikincil bir pazar oluşturuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan No44 Pazarlama Müdürü Claudiu Ciubotaru, "No44 kotu yıllar boyunca kullanmanızı sağlıyoruz. Kot pantolonlarımız sıkça giyilmek için tasarlanır. No44 yolculuğumuza ilk başladığımızda, bir giysinin ömrünü uzatmak, sürdürülebilirlik yolunda attığımız ilk adımdı. Sürdürülebilirlik gelecektir ve kendimizi liderliğe ve anlamlı bir değişime adamaya hazırız."