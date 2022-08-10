Nazo Zeyrek: “Kadın girişimciler ticarette güçleniyor”

Kurucusu olduğu Mia Klinika markasını e-ticaret platformları sayesinde büyüten İzmirli girişimci Nazo Zeyrek, iş dünyasına atılmak isteyen kadınlara elektronik ticaretin imkanlarından faydalanmaları önerisinde bulundu. Zeyrek, “Yaptığı işi dijital ortama taşıyan kadın girişimciler, süreci fırsata çevirebilir” dedi.

Mia Klinika’yı günümüzün en çok tercih edilen kozmetik markaları arasına sokmayı başaran İzmirli girişimci Nazo Zeyrek, büyüme fırsatını e-ticaret platformları sayesinde yakaladıklarına dikkat çekti. Türkiye’nin önde gelen alışveriş sitelerinde önemli satış başarıları elde ettiklerini dile getiren Zeyrek, bu platformların tüketici tercihlerine önemli ölçüde etki ettiğini söyledi.

“Sesinizi duyurmanız için teknolojiden faydalanmanız şart”

Girişimci kadınların çok farklı alanlarda yeni iş kolları oluşturduklarını dile getiren Nazo Zeyrek, oluşturdukları markayı büyütmek isteyenlere teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmaları önerisinde bulundu. “Sesinizi daha çok duyurmak, sınırları aşmak, daha çok kişiye ulaşmak için teknolojiden yararlanmak günümüzde şart” diyen Zeyrek, kadın girişimcilerin ticarette güçlendiğini belirtti.

“İşini dijitale taşıyan süreci fırsata çeviriyor”

Nazo Zeyrek, “Teknoloji ilerledi ve dijital dünya artık avuçlarımızın arasında. Bu dünyada yer almak, sadece büyük markalar için değil küçük çaplı girişimciler için de varlıklarını sürdürebilmeleri adına önem taşıyor. Yaptığı işi dijital ortama taşıyanlar, teknolojinin imkanlarını fırsata çeviriyor. Malzeme tedarikinden reklam vermeye kadar tüm süreçleri sadece tek bir tıkla gerçekleştirmek mümkün” şeklinde konuştu.

“Önce bilgi, sonra cesaret”

Kadınların e-ticaret konusunda bilgilendirilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerektiğinin altını çizen Nazo Zeyrek, “Kadınlar inovatif ürünler üretiyor, ancak markalaşma sürecinde bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu alanda eğitim ve destek veren kurumlar var. Dileyenler yine internet aracılığıyla araştırmalar yapıp o desteklerden faydalanabilir. Dijital okur yazarlığı olan kadınların pazarda tutunmaları daha kolay. Analitik düşünen, detaycı olan kadınlar erkeklere göre daha avantajlı. Sadece biraz bilgi sahibi olmak, biraz da cesaretli davranmaları gerekiyor. Şunu unutmamakta fayda var; kadın isterse her şeyi başarır” diye konuştu.