Müşteri deneyiminin zirveleri açıklandı

Tüketicilerin hizmet aldıkları şirketler hakkında yorum ve şikayetlerini yayınlayabildikleri ve aldıkları hizmetleri puanlandığı Şikayetvar platformu, ‘Müşteri Deneyimi Endeksi’ sonuçlarını yayınladı. Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan müşteri memnuniyet endeksine göre, kargo sektöründe en yüksek puanı alan şirket Yurtiçi Kargo oldu.

Pandemi döneminde müşterilerine daha hızlı ve konforlu hizmet vermek amacıyla yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, müşteri deneyimi endeksinde en az şikayet alan şirket olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan müşteri deneyimi endeksi sonuçlarında müşteri deneyim puanı en yüksek kargo şirketi oldu. Yıl toplamında da 2021 yılının en yüksek müşteri deneyim puanına sahip kargo şirketi Yurtiçi Kargo oldu.

Verilere göre, Ocak-Eylül döneminde en az şikâyet alan kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo, 2020 yılında da A.C.E. Awards töreninde birincilik ödülünü alarak; Türkiye’nin en iyi müşteri deneyimini sunan markası seçilmişti. Şirket, yine 2020 yılının eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan kampanya döneminde pandemiye rağmen müşteri memnuniyetini yüzde 63 oranında artırmıştı.

Pandemi döneminde yatırımlarını hızlandırdı

Şirketin, pandemi döneminde artan ihtiyaç karşısında yatırımlarını hızlandırarak projelerini hayata geçirdiğinin belirtildiği açıklamada, Geçtiğimiz yıl devreye giren YK Plus projesi ile müşterilerine yeni teslimat seçenekleri sunarak esnaf noktalarından ya da kargo dolaplarından kargo almalarına imkân sağlandığı bildirildi. Ayrıca şirketin, YK Plus çatısı altındaki bir diğer uygulama olan Taşıyıcı uygulaması ile istihdama katkı sağlarken operasyonel gücünü de artırdığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük otomasyon sistemine sahip transfer merkezinin açılışını yapan şirket, Avrupa’nın sayılı otomasyonlu transfer merkezlerinden birini ülkeye kazandırdı.