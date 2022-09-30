Muş’ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.’nin 41. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başlatıldı.

Fabrika pancar analiz ünitesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Vekili Mustafa Ayvat, Türkiye’de şeker pancarından kristal şeker üretimi gerçekleştirilen toplam 33 şeker fabrikasından 15’inin kamu, 12’sinin özel sektör ve 6’sının ise pancar kooperatifleri tarafından işletilerek faaliyet gösterdiğini söyledi. Ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulu bulunan şeker fabrikaları üreticilerin ürünlerini işleyip nihai ürün haline getirerek tüketicilerin hizmetine sunma noktasında büyük rol oynadığını belirten Vali Vekili Ayvaz, “Bunların başında da Muş Şeker Fabrikası gelmektedir. Muş Şeker Fabrikası bünyesinde 280 daimi, 300 geçici olmak üzere 580 kişiye istihdam sağlamaktadır. Bugün itibariyle tesellüme başlanarak fabrikaya 280 bin ton şeker pancarı işlenmesi beklenmektedir. Pancar nakliye ve küspe bedelleriyle 650 milyon lira çiftçilerimize şeker satışı ile beraber genel yekun olarak da 1 milyar 400 milyon lira Muş ekonomisine katma değer sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

"580 personelin görev yaptığı fabrikada 40 bin 500 ton şeker, 10 bin ton melas, 70 bin ton küspe üretimi hedefliyoruz"

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da bu yıl 1200 üreticinin yaklaşık 47 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimini gerçekleştirdiğini ve bu ekim sahasından 280 bin ton pancar almayı hedeflediklerini ifade etti. 580 personelin görev yaptığı fabrikada 40 bin 500 ton şeker, 10 bin ton melas, 70 bin ton küspe üretimi hedeflediklerini aktaran Kızılkaya, “Çiftçilerimize ödeyeceğimiz pancar bedeli, nakliye ve küspe bedelleri ile Muş ekonomisine yaklaşık 650 milyon liralık bir katma değerin sağlanacağını beklemekteyiz. Temel hedefimiz tohumu toprakla buluşturmak. Yüksek verim için olmazsa olmaz olan gübreyi uygun fiyatlarla çiftçimize tedarikini sağladık. Geçen yıl 54 TL’lik nakdi avans tutarımızı bu sene ton başı 350 liraya çıkardık. Nakdi avans sayımız 3 iken bunu 5’e çıkardık. 1 ton şeker pancarı fiyatını bu yıl bin 450 lira olarak belirledik ve 100 TL’de kota tamamlama primi olarak vereceğiz. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Toplamda bu rakamları bin 550 liraya çıkardık” diye konuştu.

Tabanlı köyünde çiftçilik yapan ve pancarını fabrikaya teslim eden vatandaşlardan Sezer Toplu ise “41. pancar alım kampanyası için bugün buraya geldik. 100 dönümde pancar ekimi yaptım. Pancarımı tarladan söküp, traktöre yükleyip fabrikaya getirdim. Bugün mahsulümü teslim edeceğim” şeklinde konuştu.

Pancar alım kampanyası yapılan dualar, kurdele ve kurban kesimi ile başlatıldı. Fabrikaya ilk pancar teslim eden çiftçilere de çeşitli hediyeler takdim edildi. Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat, kurum amirleri ve fabrika ortakları ile çiftçiler katıldı.