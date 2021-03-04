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Murzioğlu: “Destek devam etmeli”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan ‘kısa çalışma ödeneğinin(KÇÖ) ayrıca, gelir ve kira desteğinin normal çalışma düzenine geçinceye kadar sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ekonomi 04.03.2021, 13:36
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Murzioğlu: “Destek devam etmeli”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan ‘kısa çalışma ödeneğinin(KÇÖ) ayrıca, gelir ve kira desteğinin normal çalışma düzenine geçinceye kadar sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş dünyasının, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerin oldukça zor bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Neredeyse son bir yılımızı pandemi koşulları çerçevesinde yönetmek durumunda kaldık. Eğitim, ekonomi, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi pandemi nedeniyle yeni metotlarla yönetmek ya da sınırlandırmak durumunda kaldık. Hayatımıza ilişkin duyduğumuz haklı kaygı ve endişe çerçevesinde pek çok şeyden vazgeçmek ertelemek durumundayız. Zira korona virüsün mutant varyantları bilinmezliği ve endişelerimizi artırıyor. Aşı uygulamasının başlamış ve belli bir aşama kaydedilmiş olması umut veren bir gelişme. Olumlu sonuçlarının beklentisi içindeyiz. Her ne kadar bizim içinde tüm dünya içinde korona virüs bilinmezlerle dolu olsa da korunmak mücadele etmek adına çok temel, çok basit prensipleri var. Maske, mesafe ve temizlik. Bu üç temel şartı sağlarsak pandemiyle mücadelede büyük aşama kaydedeceğimize ve normalleşme sürecine Samsun olarak gireceğimize inanıyorum” dedi.

“Yerel işletmelerimize sahip çıkalım”

Açıklamasında, kısıtlamalardan en büyük sıkıntıyı yaşayanların başında yerel işletmelerin geldiğinin altını çizen Başkan Murzioğlu, “Biz mücadeleyi aksattıkça başta yerel işletmeler olmak üzere hepimiz geleceğimizden kaybediyoruz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak, birbirimize destek olarak aşabiliriz. Bu bağlamda her fırsatta söylediğim gibi Samsun’un geleceğine, ticaretine sahip çıkmak bizim elimizde. Samsun hizmet sektöründe çok gelişmiş bir şehir, bizim yerel işletmelerimizin çeşitliliği kalitesi çok iyi seviyede. Yarın yine rutinlerimizi döndüğümüzde bu çeşitliliği, bu kaliteyi bulmak istiyorsak yerel işletmelerimize sahip çıkalım. ‘Samsun’da Var, Samsun İçin Al’ anlayışını benimseyelim. Ekonomimizi hep birlikte güçlü tutalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin risk haritası ve normalleşme sürecine ilişkin açıklamalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ‘kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz’ açıklamasında da bulundu. Pandemi dönemindeki en önemli, istihdamı korumak adına en kritik desteklerden biri kısa çalışma ödeneğiydi. Firmalarımızın normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyacı var. Öte yandan risk kriterlerine göre ilimiz, yüksek riskli kırmızı kategoride. Bu nedenle pek çok iş yerimizi maalesef hala kapalı. Kira ödüyorlar, personellerini desteklemeye, istihdamı korumaya çalışıyorlar. Üstelik güvenli hale geçişe ilişkin süreci öngöremiyoruz. Hükümetimizden beklentimiz, işletmelerimize kısa çalışma ödeneğinin ve ayrıca gelir, kira desteğinin devam etmesi yönünde. Devletimizin güçlü elini işletmelerimizin üzerinde tutması, gücümüze güç katacaktır” diye konuştu.
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