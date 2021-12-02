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Mitsubishi Electric, çevre yatırımlarına artan bir ivmeyle devam ediyor

- Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu:- "Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'yi 'herkes için daha iyi bir gelecek' sunmak amacıyla 'hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak' olarak belirledik"

Ekonomi 02.12.2021, 11:27
Mitsubishi Electric, çevre yatırımlarına artan bir ivmeyle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber olarak kabul ederken, çevre yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, çevre politikalarını sürdürülebilirlik hedefi çerçevesinde düzenliyor ve faaliyetlerini doğayla uyum içinde sürdürüyor.

Uzun vadeli çevre planıyla daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Mitsubishi Electric, toplum ve ekosistemin çok daha iyi bir yaşam kalitesine erişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ürün ve çözümlerini geliştirirken BM tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber olarak kabul eden şirket, toplumsal kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için çevre yatırımlarında da nız kesmedi. Uzun vadeli çevre planı olan Çevre Vizyonu 2021 kapsamında belirlediği hedeflere başarıyla ulaşan şirket, daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladığı Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 için de çalışıyor.

- "Doğal kaynakları kalbimiz ve teknolojilerimizle korumayı amaçladık"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'yi "herkes için daha iyi bir gelecek" sunmak amacıyla "hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak belirlediklerini bildirdi.

Şirketin; plastik, metal girdileri, su tüketimi ve atık emisyonlarının azaltılması konusunda titiz bir politika benimsediğini kaydeden Saraçoğlu, herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak" için yatırımlar yaptıklarını bildirdi. Japonya'da kurulan, net sıfır enerjili bina test merkezi SUSTIE tesisinde yapı teknolojisinde çevreyi esas alan projelere öncülük etmeye başladıklarını kaydeden Saraçoğlu, "sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinde" artan talebin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Saraçoğlu, Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldıklarını kaydederek, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün WIPO GREEN teknoloji platformuna da partner statüsüyle dahil olduklarını aktardı.

- "Enerji verimli ve çevreci teknolojiler benimsiyor"

Saraçoğlu, üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, yenilikçi ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirterek, yeşil bir anlayış ortaya koyduklarını, şirketin her katmanında bu anlayışın karşılık bulması için köklü değişiklikler hayata geçirdiklerini bildirdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projeleri için  iklimlendirme, otomasyon, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri alanlarında  iddialı bir çözüm ortağı olduklarını kaydeden Saraçoğlu, dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıdıklarını anlattı.

Yüksek oranda enerjiye ihtiyaç duyan yapılarda kontrollü enerji yönetim sistemi uyguladıklarını, konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında çevre dostu ürün yelpazesi sunduklarını kaydeden Saraçoğlu, şu bilgileri verdi:

"Uzun vadeli çevre planımız, 100. yılımızı kutladığımız 2021'de başarıyla sonuçlandı. Teknolojik yenilikler ve yüksek enerji verimliliğine sahip sistemlerin geliştirilmesiyle ürünlerimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında global çapta 2001 mali yılına göre yüzde 36'lık bir azalma elde ettik ve böylece yüzde 30'luk hedefimizin üzerine çıktık. Tesislerimizde hayata geçirilen enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar sonucunda üretim operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonları 1991 mali yılına göre yüzde 56 azaldı ve yüzde 30 hedefin çok daha ötesinde bir sonuç elde edildi."


- "Geri dönüşüm toplumu oluşturma konusunda da kararlıyız"


Saraçoğlu, geri dönüşüm toplumu oluşturma konusunda kararlı olduklarına vurgu yaparak, nihai atık bertaraf oranını yüzde 0,02'ye kadar indirdiklerini, Japonya dışındaki şirketlerin yüzde 0,15 oranına ulaştığını bildirdi.

Daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladıkları Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak için çabaladıklarını kaydeden Saraçoğlu, karbonsuz bir dünya amacıyla 2050'ye kadar karbon salımını neredeyse sıfıra indirmek istediklerini anlattı.

Saraçoğlu, "Bunun için enerji tasarruf tedbirleri uygulayarak tüm değer zincirimiz boyunca sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemler ve çözümler üretiyoruz. Ayrıca atık üretim kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek Japonya'da döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

#Mitsubishi Electric #Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları #Şevket Saraçoğlu
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