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Mısır alım fiyatları belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı için Mısır alım fiyatlarını açıklayarak, “Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik” dedi.
Ekonomi 30.07.2020, 08:41
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Bakan Pakdemirli, TMO olarak Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Fındıkta olduğu gibi Mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, ‘‘Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını buradan açıklıyorum. Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun'' dedi.
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