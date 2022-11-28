Milyonlarca çalışana 1.000 TL yardım Resmi Gazete'de

Milyonlarca özel sektör çalışanlarına ilaç gibi gelecek doğal gaz yardımı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

30 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ

İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

İSTİSNANIN ŞARTLARI NELER?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

Aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

ÇALIŞANDAN FATURA İSTENECEK Mİ?

İşverenlerin yapacakları ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyeceği belirtildi.

633 LİRA ÖDEMEDEN KURTULACAKLAR

İşverenler net 1.000 liraya kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle bir asgari ücretlide 633 lira ödemeden kurtulacak.