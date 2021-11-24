Michelin'den 9 ayda 17,2 milyar avroluk satış

İSTANBUL(AA) - Michelin, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 17,2 milyar avro satış rakamına ulaştı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, salgının yanı sıra tedarik zincirlerinde yaşanan geniş çaplı bozulma, artan lojistik ve enerji maliyetleri gibi konularda ekonomilerde yaşanan dalgalanmaya rağmen, 9 aylık dönemde satışlarını yüzde 15,6 artırdı. Şirket, 9 aylık dönemde 17,2 milyar avro satış rakamına ulaştı. Michelin, yüzde 1,3’ü üçüncü çeyrekte olmak üzere, lastik satış adetlerinde yüzde 1,8 büyüme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grup Üst Yöneticisi (CEO) Florent Menegaux, Grup'un, süregelen salgın krizine rağmen 2021’in ilk 9 ayında oldukça sağlam bir performans sergilediğini belirtti.



Tedarik zincirlerinde yaşanan büyük aksamalar, enerji ve diğer maliyetlerdeki keskin artışlarla hâlâ devam eden bu olağan dışı ortamda, tüm ekiplere tekrar teşekkür eden Menegaux, "Michelin Grubu, ekiplerimizin bağlılığı ve sıkı çalışması sayesinde sağlamlığını bir kez daha göstererek iddialı büyüme stratejisini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, bu yıl, kamyon lastik pazarının yüzde 6-8 oranında tekrar yükselişe geçmesi, özel ürün grubu pazarının yüzde 9-11 arasında bir artış sağlaması ve binek ve hafif ticari araç lastiği pazarlarının yarı iletken sıkıntısı nedeniyle yıl boyunca yüzde 6-8 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.



