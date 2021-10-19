Meslek lisesi öğrencilerine eğitim, staj ve istihdam imkanı sağlanacak

Eti Alüminyum, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin daha nitelikli yetişmesi ve mesleki bilgilerinin geliştirilmesi için düzenlenen ‘Eti Alüminyum Gelişim Atölyesi’ programı kapsamında pek çok eğitim faaliyeti hayata geçirilecek.

Cengiz Holding’in iştiraki Eti Alüminyum; üretim tesislerinin de bulunduğu Seydişehir’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında ilgili lisede, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi ile Kimya Teknolojisi alanlarında eğitim gören ve gelişim atölyesine katılan öğrencilerin tecrübeye dayalı mesleki bilgilerinin daha da geliştirilmesi için eğitimler düzenlenecek. Eti Alüminyum, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için okulda laboratuvar ve atölyelerin kurulmasına destek verecek. Öğretim sezonu boyunca devam edecek eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, Eti Alüminyum’da staj imkanı bulacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilecek başarılı öğrencilere burs da sağlanacak programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eti Alüminyum’un istihdamında öncelikli olacak.

“Gençlere mentorluk yapacağız”

‘Eti Alüminyum Gelişim Atölyesi’ programıyla ilgili bilgi veren Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Türkiye’nin alüminyum sanayiinde lider şirketi olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Seydişehir Entegre Tesisleri’mizde ağırlıklı olarak Konya, Seydişehir nüfusundan istihdam sağlayarak bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunuyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde kurduğumuz Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi’yle ve burada öğrenim gören öğrencilere sunduğumuz staj programıyla geleceğin mühendislerinin yetişmesine destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığımız bu yeni program kapsamında ise, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki eğitimlerini destekleyeceğiz. Alüminyum sanayiinde öğrendiklerini uygulayabilecekleri tesisimizi öğrencilerimizin kullanımlarına açacak, gelişim yolculuklarında gençlerimize mentorluk yapacağız” diye konuştu.

İstihdamda öncelik tanınacak

Protokol kapsamında, mesleki gelişim ve uyum kursları düzenlenecek. İlgili alanların geliştirilmesine yönelik yeni teknolojilere dayalı atölyeler kurulacak. Öğrencilerin zorunlu stajlarını Eti Alüminyum Seydişehir Entegre Tesisleri’nde yapmaları sağlanarak mesleki gelişimleri desteklenecek, mezuniyetleri sonrasında ise şirket bünyesinde istihdam edilmelerine öncelik tanınacak. Öğrenciler, başarı seviyelerine uygun olarak burs alma imkanı da elde edecekler.