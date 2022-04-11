Meşhur cenaze dansçıları tabut dansını NFT olarak sattı! Fiyatı duyunca çok şaşıracaksınız!

Bir dönem "cenaze dansçıları" olarak da bilinen dans eden tabut taşıyıcıları ile onların tuhaf "Tabut Dansı" (Coffin Dance) videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kendi internet mizahlarında da kullandı. Grup, özellikle de koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020'de paylaşılan videolarla viral olmuşlardı.

Son dönemde oldukça popüler olan ve sahip oldukları özellikler sebebiyle telif hakkı bulunan​ NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.

ÜNLÜ TABUT DANSI 1 MİLYON DOLARA ALICI BULDU



Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

Açık artırma sonucu ünlü dansın NFT'si yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.

Grup, dansın satışından elde edilen gelirin %25'ini (yaklaşık 250 bin dolar) Ukrayna ordusunu ve halkını desteklemek amacıyla bağışlayacak.

BAŞ TABUT TAŞIYICISI TEŞEKKÜR ETTİ



Orijinal tabut dansı videosunda yer alan baş tabut taşıyıcısı Benjamin Aidoo, Twitter hesabından NFT'nin yeni sahibini tebrik etti.

Ayrıca NFT'yi destekleyen herkese de teşekkürlerini sundu. (yenişafak)