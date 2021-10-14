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Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısının ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevden alınması sonrası dolar 9.16 seviyesine yükseldi.

Ekonomi 14.10.2021, 08:39 14.10.2021, 08:44
Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran doların 9 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN 3 ÜST DÜZEY İSMİ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesinin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN DOLARDA SERT YÜKSELİŞ

Haber'in Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından dolar sert bir şekilde yükselişe geçti. Görüşmenin öncesinde 9.10 seviyelerinde seyreden dolar, kararın yayınlanmasının ardından TL karşısında saat 00.28 itibariyle 9.16'yı gördü.

(haberler.com/Abdullah Karlıdağ)

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