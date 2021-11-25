Merkez Bankası, BDDK ve bankacılarla buluşacak

Türk Lirasında sert kayıpların yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri bugün bir araya gelecek.

Öğleden sonra planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.