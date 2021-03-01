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Matlı büyüme rakamlarını değerlendirdi:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın dördüncü çeyreğine ilişkin gayri sâfi yurt içi hâsıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.

Ekonomi 01.03.2021, 15:48
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Matlı büyüme rakamlarını değerlendirdi:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın dördüncü çeyreğine ilişkin gayri sâfi yurt içi hâsıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.

Bütün dünyanın sosyal ve ekonomik açıdan tarihî imtihandan geçtiği bir dönemde, Türk ekonomisinin korona virüs salgınının etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği ikinci çeyrek haricinde büyüme trendi gösterdiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, “Yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen ülkemiz, sağlık sektöründeki başarısını ekonomi yönetiminde de göstermiştir. Öyle ki ekonomimiz yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyürken, 2020 yılında da yüzde 1,8büyüme başarısı göstermiştir. İş dünyasının beklentileri ve talepleri doğrultusunda hükümetimizin aldığı önlemler ve uyguladığı politikalar ile Türk ekonomisi, bütün dinamikleriyle birlikte dünyada yeni bir başarı hikâyesine imza atmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen inanmaktan, azimle üretmekten asla vazgeçmeyen 83 milyonun başarısıdır” dedi.

Türkiye küresel ekonominin gözdesi

Yüksek enflasyon ve uygulanan sıkı para politikasına rağmen hızla dönmeye devam eden üretim çarkları ile ihracatta yaşanan artışın büyümede etkili olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Küresel ekonomide ABD, yılın son çeyreğinde yüzde 4 büyümesine karşılık yıllık yüzde 3,5 daraldı. Yine AB ekonomisi son çeyrekte yüzde 0,4, yıllık 6,4, euro bölgesi ise dördüncü çeyrekte yüzde 0,6, yıllık da yüzde 6,8 küçüldü. Kezâ Avrupa Birliği’nin nüfus ve ekonomik açıdan en büyük ülkesi Almanya da son çeyrekte yüzde 0,3 büyümesine rağmen yılın tamamında yüzde 3,7 küçüldü. Her zaman ifade ettiğim gibi krizlerden büyüyerek çıkmayı başaran Türkiye, dünyada yüzde 2,3 büyüyen Çin’in ardından, yılı pozitif büyüme rakamıyla kapatarak küresel ekonominin gözdesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı ve sağlıklı büyüme için reform paketi hayatî önem taşıyor”

Elde edilen başarının 2021 yılında da artarak devam edebilmesi için salgının etkilerinin sürdüğü sektörlerin beklentilerinin karşılanmasının kritik derecede önemli olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Korona virüs salgıyla birlikte bütün dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunluğun, artık geride kaldığına inanıyorum.Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatması ile önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen reform paketi çok daha önemli hâle gelmiştir. Kalıcı ve sağlıklı büyüme için yapılacak köklü değişiklikler ve alınacak yeni tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılında da yeni başarı hikâyeleri yazacaktır” diye konuştu.
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