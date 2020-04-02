Mart ayında ithalat arttı; ihracatta düşüş yüzde 17,8

Corona virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı Mart ayında Türkiye’nin ihracatında da sert düşüş yaşandı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı Mart’ta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

2020 yılının Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında “Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur” denildi.

MART’TA DIŞ TİCARET AÇIĞI 5,4 MİLYAR DOLARA SIÇRADI

Mart ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 181,8 artışla 5 milyar 395 milyon dolara sıçradı. Bu dönemde dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

Mart’ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3; Ocak-Mart döneminde yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.

OTOMOTİVDE SERT DÜŞÜŞ

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Mart ayında yüzde 31,19 azalışla 1 milyar 741 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin aldı.

Salgın nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Mart ayında ihracatta en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı 2019 yılı Mart ayında yüzde 29,50 iken, 2020 yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek yüzde 24,68'e geriledi.

Benzer şekilde Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,26 azalışla 6 milyar 205 milyon dolar oldu.

Mart’ta ihracatta en büyük düşüşle yüzde 44,6 ile Irak, yüzde 38,8 ile İtalya ve yüzde 37,9 ile İspanya’da gerçekleşti.

ENERJİ İTHALATI DÜŞTÜ

Ekonomideki yavaşlama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Mart’ta Türkiye’nin toplam enerji ithalatı yüzde 27 azalışla 3 milyar 774 milyon dolardan 2 milyar 741 milyon dolara geriledi.