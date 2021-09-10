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Marmara’da poyraz etkisini kaybetti, balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde 4 gündür etkili olan poyraz etkisini kaybederken, fırtınanın dinmesi ile balıkçılar denize açılmaya başladı. Fırtınalı günlerde yükselişe geçen balık fiyatlarının havaların iyileşmesi ile düşüle geçmesi bekleniyor.

Ekonomi 10.09.2021, 13:23
Marmara’da poyraz etkisini kaybetti, balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde 4 gündür etkili olan poyraz etkisini kaybederken, fırtınanın dinmesi ile balıkçılar denize açılmaya başladı. Fırtınalı günlerde yükselişe geçen balık fiyatlarının havaların iyileşmesi ile düşüle geçmesi bekleniyor.


Marmara Denizinde etkili olan poyraz sebebiyle 4 gündür denize açılamayan balıkçılar bu sabah itibarıyla fırtınanın etkisini kaybetmesiyle denize açılmaya başladı. Poyraz sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Eylül itibarıyla tezgahlardaki yerini alan taze balık fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Poyraz fırtınası sürerken, Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilogramı 40 liradan satılırken istavritin kilosu ise 50 TL’den satışa sunuluyordu.


Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesi ve balıkçıların denize açılmasıyla yükselişte olan balık fiyatlarının da bir düşün yaşanması bekleniyor.


Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Poyraz fırtınası etkisi kaybetti. Balıkçılarımız denize açılmaya başladı. İnşallah insanlarımızı balığa doyuracağız” dedi.

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