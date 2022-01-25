Mamalara KDV indirimi geliyor!

Dernek yönetim kurulu üyeleri Avukat Yıltay Günay, Esra Fazlıoğlu ve Meltem Akman’ın da katıldığı görüşmenin olumlu geçtiğini müjdeleyen Gedik, “Sayın Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, yüzde 18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını ilettik. Bakan Yardımcımızdan hayvanseverler için güzel haberin sözünü aldık. Mahmut Gürcan, KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve mamalardaki yüzde 18 KDV oranının düşürüleceğini söyledi. Birkaç aya bahsettiği çalışmaların sonuçlanacağını umuyoruz.” dedi.