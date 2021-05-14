Madencilik sektörünün önceliği iş sağlığı ve iş güvenliği

Türk madencilik sektörü, Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciası gibi kazaların tekrar yaşanmaması için iş sağlığı ve iş güvenliği projelerine yoğunlaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya kazanan kurumlardan biri oldu.

Madenler, insan hayatına 12 bin 500 yıldır konfor sağlıyor. Madenleri yeraltından çıkarıp insanlığın hizmetine sunmak ise zorlu bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Madenciler, madenleri insanlığa kazandırırken bugüne çok sayıda ölümlü kazayla karşı karşıya kaldı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yürekleri yakan maden kazasında 301 maden emekçisi yaşamını yitirdi. Soma’daki maden kazasının acıları Türk toplumunun zihninde daha çok taze iken Türk madencilik sektörü böyle kazaların tekrar yaşanmaması için iş sağlığı ve iş güvenliği projelerine yoğunlaştı. Ege Maden İhracatçıları Birliği; Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya kazanan kurumlardan biri oldu.

Madencilik sektörünün iş ve işçi sağlığına, iş ve işçi güvenliğine azami özen gösterilmesi gereken bir iş kolu olduğunun altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, madencilik ve doğal taş sektöründe iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladıkları ’Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi’ isimli projelerinin yaklaşık 210 bin Euro değerinde bütçe almaya hak kazandığını belirtti. Projeyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüyle birlikte yürüttükleri bilgisini veren Kaya, "Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürütücülüğünü yaptığı ’Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi’ projemizle sektörümüzde Soma gibi yüreğimizi yakan kazaların önlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Projenin genel amacı iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş güvenliği farkındalığını ve gelişimini artırmak" diye konuştu.