Lokman Hekim'den kar payı dağıtımı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş'den kar payı dağıtımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin 29.03.2020 tarihinde yapmış olduğu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince, 28.09.2020 tarihinde dağıtılacak olan kar dağıtımı tutarı 4.800.000 TL ile ilgili olarak 16.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2019 yılı net dağıtılabilir kar payı 7.902.046,22 TL'nin yüzde 25'i 1.975.511,56 TL tutarı kar dağıtım tablosu uyarınca 28.09.2020 tarihinde, kalan 2.824.488.44 TL tutarı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.''