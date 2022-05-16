Kuveyt Türk’ün teknoloji iştiraki Architecht’e üst düzey atama

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurulan ve finansal teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Architecht’e yeni genel müdür ataması yapıldı. Türkiye’de ve yurtdışında birçok banka ve finans kuruluşunun teknolojik altyapı süreçlerini tasarlayan Architecht’te, Dr. Mücahit Gündebahar’ın ardından yeni genel müdür Ökkeş Emin Balçiçek oldu. 10 yıl boyunca Kuveyt Türk’ün bilgi teknolojileri departmanlarında aldığı görevleri başarıyla sürdüren Balçiçek, son 3 yıldır Architecht’te teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ökkeş Emin Balçiçek Kimdir?

Ökkeş Emin Balçiçek, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi İngilizce MBA programında tamamladı. Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Kariyerine LCW şirketinde yazılım mühendisi olarak başlayan Balçiçek, 2009 yılında Kuveyt Türk’e katılarak on yıl bilgi teknolojileri grubunda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 2019’un Mayıs ayında Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki Architecht’e teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanan Balçiçek, şirketin teknolojik gelişiminde önemli roller üstlendi. 11 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Architecht Genel Müdürlüğü pozisyonunu üstlenen Emin Balçiçek, evli ve iki çocuk babasıdır.