Kuveyt Türk’ün esnek yan haklar uygulaması Sepetim çalışan bağlılığını artırıyor

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, finans sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2017 yılında ensek yan haklar uygulaması Sepetim’i geliştirdi. Çalışanlar, Sepetim uygulaması kapsamında hesaplarına tanımlanan yan hakları esnetip ihtiyaçlarına göre farklı seçimler yapabiliyor. Kuveyt Türk’te 5 yıldır uygulanan Sepetim uygulaması sayesinde çalışanların işyeri memnuniyeti ve kurumsal bağlılıkları yıldan yıla artıyor. Kurum içi yapılan son anket çalışmasında Sepetim uygulamasının memnuniyet oranı yüzde 87’ye yükseldi.

Sepetim uygulamasıyla Kuveyt Türk çalışanları, hesaplarına tanımlanan esnek bütçeleri, ihtiyaç duydukları farklı alanlarda kullanabiliyor veya geleceğe yatırım yapabiliyor. Çalışanlar, oluşturdukları esnek bütçeyle telefon satın alabiliyor, alışveriş çeki temin edebiliyor, yakıt kartları alabiliyor ya da bireysel emeklilik hesaplarına ek yatırım yapabiliyor veya özel sağlık sigortası kapsamında ihtiyacına yönelik geniş paketlere geçebiliyor. Çalışanlar, Sepetim uygulamasında esnettikleri bütçelerini kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ve sertifikalı programlar için de kullanabiliyor.

“Odağımız çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi”

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artıracak çalışmaları hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi ‘önce insan-önce çalışan’ anlayışıyla geliştirerek çalışanlarımızın, ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demelerini sağlamaya, onlara mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz esnek yan haklar uygulamamız Sepetim ile çalışanlarımızın farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyoruz. Yan haklar konusunda finans sektöründe bir ilk olan Sepetim uygulamamızın çalışanlarımız tarafından her geçen yıl daha çok beğenilmesi ve memnuniyetle karşılanması bizleri de oldukça mutlu ediyor. Sepetim ve bunun gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamalarımızın bir neticesi olarak, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ‘Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020’ listesine Türkiye’den giren ilk finans kuruluşu olduk. Son 3 yıldır da ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ ve ‘Finansın En İyi İşvereni’ seçilmenin de haklı sevincini yaşıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşımla insan kaynakları süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitim, telefon, alışveriş çeki öne çıkıyor

Farklı seçeneklerin sunulduğu Sepetim uygulamasında, çalışanların sık kullandığı alanlardan biri telefon alımları olarak öne çıkıyor. Çalışanlar 5 bin 127 kez tercihlerini telefonlardan yana kullanırken farklı markaların alışveriş çekleri ise 4 bin 842 defa tercih edildi. Kişisel gelişim eğitimleri için tercih sayıları ise bine ulaşırken, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı’na bağış imkânı kapsamında da çalışanlar 171 bin TL’ye ulaşan bağışta bulundu.

Çalışanlar geleceklerine yatırım yapabiliyor

Kullanıma geçtiği ilk yıldan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre ilerleyen Sepetim, kullanıcılara brüt limitleri üzerinden geleceklerine yatırım yapma ve tasarrufta bulunma imkânı da sunuyor. İlk yılında geleceği için BES’e yatırım yapan çalışan sayısı 1.636 iken, 2021 yılında bu sayı 5 yılın en yüksek noktasına ulaşarak 3 bin 515 oldu.

Uluslararası çapta ödülleri topluyor

Kuveyt Türk’ün Türkiye’de finans sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği Sepetim uygulaması uluslararası ödüllere de kazanıyor. Brandon Hall Group’un 2019’da düzenlediği uluslararası yarışmada “en iyi yan haklar” kategorisinde altın madalya alan Sepetim, 2020 Stevie Büyük İşverenler Ödülleri’nde ise “en iyi insan kaynakları uygulaması” kategorisinde gümüş madalyayla ödüllendirildi.