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Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış

Kuveyt Türk Finans Grubu, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon TL bağışta bulundu.

Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış

Kuveyt Türk Finans Grubu, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon TL bağışta bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:34
2020 Okunma
Kuveyt Türk'ten ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağış

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu, sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Kuveyt Türk Finans Grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.

 

Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon TL bağışladı.

Kuveyt Türk Finans Grubu aynı zamanda çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

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